Ministerul Energiei a comunicat că a mobilizat principalii actori din sector, imediat după preluarea mandatului, pentru a identifica soluții aplicabile pe termen scurt și mediu. Scopul declarat este diminuarea costurilor suportate de consumatori.

Bogdan Ivan a precizat că, în urma consultărilor, au fost definite opt măsuri cu aplicabilitate imediată, menite să ducă la scăderea vizibilă a prețurilor la energie. Acestea au fost reunite într-un memorandum transmis Guvernului pentru implementare.

„Toată energia României la aceeași masă! Am mobilizat toți actorii din sectorul energiei încă de la începutul mandatului de ministru al Energiei cu un scop clar: reducerea prețului energiei la consumatorul final! Cum? Împreună cu actorii din sectorul energetic am construit 8 soluții concrete, cu efect pe termen scurt și mediu, prin care facturile românilor vor scădea vizibil”, a transmis Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că aceste direcții vor fi transformate în măsuri clare și aplicabile, cu impact direct în economie și în bugetele familiilor.

„Am transpus aceste măsuri într-un memorandum pe care l-am transmis Guvernului României. Direcțiile de acțiune generate în ultima lună se vor transforma în măsuri clare, cu impact direct în economie și în bugetele familiilor. Mulțumesc tuturor profesioniștilor din energie pentru deschiderea și responsabilitatea de a lucra împreună. Energie mai ieftină. Stabilitate pentru români”, a precizat ministrul Energiei.

În paralel cu aceste inițiative, Ministerul Energiei a anunțat oficial încheierea situației de urgență legată de aprovizionarea cu țiței. Riscul unei crize de carburanți a fost eliminat, potrivit ministrului, printr-o serie de măsuri aplicate rapid.

Bogdan Ivan a menționat că autoritățile au activat stocurile de urgență ale României și au asigurat continuitatea alimentării atât pentru consumatori, cât și pentru companii. În plus, OMV-Petrom s-a angajat să refacă integral cantitatea de țiței utilizată în perioada de criză.

„Am închis oficial situația de urgență privind aprovizionarea cu țiței. Riscul unei crize de carburanți a fost eliminat prin acțiuni rapide: am activat stocurile de urgență ale României, am asigurat continuitatea alimentării pentru români și companii, OMV-Petrom va reface integral cantitatea de țiței utilizată”, a anunțat ministrul.

Decizia a fost oficializată printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial, ceea ce a permis închiderea procedurii de urgență. Ministerul subliniază că România a demonstrat prin aceste acțiuni că dispune de mecanisme solide pentru a gestiona situații critice.

„Prin Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial, am încheiat procedura de urgență și am demonstrat că România are mecanisme solide de protecție care funcționează atunci când e nevoie. Stabilitate pentru piață. Siguranță pentru români și economie”, a transmis Bogdan Ivan.

Cele două anunțuri vin în contextul unor preocupări majore privind costurile suportate de români pentru energie și posibilele riscuri pe piața carburanților. Autoritățile susțin că abordarea simultană a acestor probleme arată că există un plan coerent pentru stabilitatea economică.

Pe de o parte, măsurile care vizează facturile la energie sunt menite să aducă beneficii directe pentru populație, reducând presiunea asupra bugetelor familiale. Pe de altă parte, gestionarea crizei de țiței demonstrează că România are capacitatea de a reacționa rapid atunci când piața este amenințată.

Stabilitatea în acest sector rămâne o prioritate, iar măsurile anunțate sunt parte dintr-un proces mai amplu de consolidare.