Ministerul Muncii a lansat o platformă electronică prin care persoanele vulnerabile pot obține tichete pentru energie, în valoare de 50 de lei pe lună, destinate compensării facturilor la electricitate. Măsura, anunțată de ministrul Florin Manole, se aplică pentru mai mult de două milioane de gospodării. Sprijinul se acordă până în martie 2026, iar cererile pot fi trimise atât online, cât și prin intermediul primăriilor sau al Poștei Române.

Ministrul Muncii a explicat într-un interviu pentru ProTV, că aceste tichete de energie au rolul de a susține gospodăriile vulnerabile într-o perioadă de creștere a prețurilor la energie.

El a arătat că, prin intermediul platformei, beneficiarii nu trebuie să aducă documente suplimentare, întrucât sistemul se bazează pe interconectarea bazelor de date de la ANAF, Casa de Pensii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

„Acest sprijin va avea ca obiectiv să ajute peste 2 milioane de gospodării să treacă mai ușor peste această perioadă în care prețurile la energie vor crește. Au crescut, de fapt, deja, asta pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba despre o platformă electronică foarte ușor de utilizat, o platformă pe care nu trebuie să introduci niciun act despre veniturile tale sau despre beneficiile sociale pe care deja le primești, pentru că platforma aceasta integrează bazele de date de la ANAF, de la Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, de la Casa de Pensii. Adică nu este o birocratizare, ci din contră, este extrem de facil din punct de vedere al birocrației, ca să zic așa, să accesezi beneficiile acestea după ce sunt completate câmpurile care identifică persoana: cod numeric personal, nume și așa mai departe, loc de consum la care se face referire în aplicația individuală respectivă. Fiecare fișă este validată de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială, astfel încât în pasul următor, având integrate și bazele de date cu furnizorii de energie, fiecare persoană care utilizează platforma și care se califică din punct de vedere al criteriilor să își regăsească pe propria factură în luna următoare, un minus de 50 lei conform acestui beneficiu”, a spus ministrul.

Oficialul a subliniat că procesul este simplu și nu implică drumuri suplimentare pentru beneficiari.

Potrivit ministrului, cei care aleg platforma scapă de proceduri complicate. Aplicația poate fi completată chiar și de rude mai tinere pentru pensionarii care nu se descurcă în mediul online. Oficialul a explicat că, prin integrarea bazelor de date, persoanele eligibile sunt la doar „un click distanță” de beneficiul social.

Acesta a adăugat că cei care aleg varianta primăriei pentru completarea chestionarului online vor avea totuși de făcut un drum, iar pentru cei care preferă sprijinul Poștei Române există o procedură suplimentară față de cei care utilizează direct platforma electronică.

„Nu mai e niciun drum, pur și simplu ai deschis calculatorul acasă. Poate să facă asta și un nepot pentru un pensionar care e mai puțin priceput în domeniul ăsta. Deci poate să fie completate și de către altcineva cu datele persoanei. Și cum v-am spus, având toate aceste baze de date integrate în baza de date cu nume și prenume a Agenției Naționale, toate aceste persoane sunt la un click distanță, ca să zic așa, de acest beneficiu social. Zero drumuri pentru cei care optează să meargă la primărie pentru a primi sprijin în a completa acest chestionar online. De fapt, aplicația asta e un fel de chestionar online, va fi nevoie să facă un drum, evident. La fel, cei care au nevoie de ajutorul poștei, pentru că există și această a treia opțiune și pentru ei, e nevoie să facă un demers în plus față de cei care folosesc platforma”, a mai spus Manole.

Ministrul a amintit că, pe lângă platforma online, există și variantele clasice pentru cei care nu au acces la internet.

Autoritățile au prevăzut mai multe soluții pentru ca sprijinul să fie disponibil unui număr cât mai mare de gospodării.

„Există nu una, ci trei metode prin care poți să accesezi acest beneficiu. Există metoda online cu această platformă pe care a făcut-o STS-ul, există varianta cu Primăria și varianta cu Poșta Română, tocmai pentru a putea răspunde multitudinii de situații și pentru a putea ajunge la cât mai mulți, poate chiar la toți cei care se încadrează și pot beneficia de acest sprijin”, a declarat ministrul.

Ministerul Muncii a precizat că persoanele fără internet pot depune cererile la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale începând cu 28 august 2025.

Ajutorul este calculat pentru fiecare loc de consum, nu pe baza numărului de persoane din gospodărie.

„2 milioane de gospodării, pentru că acest beneficiu se acordă per loc de consum. Într-o gospodărie poate locui și o persoană singură, un pensionar, dar evident, pot locui și familii cu mai mulți copii sau familii extinse părinți, bunici, nepoți și așa mai departe. Sunt spețe diverse. Dar formularea exactă este peste 2 milioane de locuri de consum, deci mult peste 2 milioane de cetățeni”, a mai adăugat el.

Ministerul a subliniat că banii nu se acordă cash și nu se virează în conturi bancare. Reducerea se aplică direct pe factură pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu figurează ca titular al contractului de energie.

Ministrul a explicat că sprijinul se acordă în funcție de venituri. Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană pragul este de 1.940 de lei, iar pentru cele cu mai mulți membri, limita este de 1.784 lei pe persoană.

El a adăugat că, potrivit datelor Ministerului Muncii, sunt vizate peste două milioane de gospodării, ceea ce înseamnă mai mult de patru milioane de cetățeni.

„Este vorba despre niște venituri minime per gospodărie. Dacă ai sub 1.940 lei, acolo unde este vorba despre o gospodărie cu o singură persoană, sub acest prag poți beneficia de cei 50 lei, iar pentru în gospodăriile cu mai mulți oameni, pragul este de sub 1.784 lei per persoană, adică e o medie. Se vor încadra mult peste 2 milioane de cetățeni, pentru că avem măsurate pe baza datelor de la Ministerul Muncii și știm că avem peste 2 milioane de gospodării, 2 milioane și câteva mii, nu îmi amintesc exact acum cifra. Cred că 2.011.000 de gospodării, iar asta înseamnă mult peste 4 milioane, de fapt, de cetățeni, pentru că media per gospodărie e mai mare”, a explicat ministrul Manole.

Astfel, milioane de persoane vor putea beneficia de ajutor, conform estimărilor oficiale. Ministrul a recomandat cetățenilor să depună cererile cât mai repede pentru a beneficia de sprijin și pentru lunile anterioare.

„În primul și în primul rând, eu încurajez pe toată lumea să facă toate diligențele, să facă toate aplicațiile înainte de finalul lunii septembrie, astfel încât să poată beneficia și de atenuarea costurilor din energie pentru iulie și august. După aceea, se poate oricând până în martie, dar vei primi doar beneficiul pe luna în care completezi”, a mai spus el.

Potrivit Ministerului Muncii, tichetele pot fi utilizate în termen de 12 luni de la ultima încărcare, dar nu mai târziu de 31 martie 2026. Dacă adresa se schimbă sau componența familiei se modifică, beneficiarul trebuie să depună o nouă cerere pe platformă sau la autoritățile locale.

Pentru sprijin suplimentar, cetățenii pot apela Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, la numărul 021.93.09, sau pot trimite un e-mail la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro.