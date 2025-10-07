Potrivit articolului 302 din Codul Penal, „deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe” constituie infracțiunea de violarea secretului corespondenței.

Legea nu face distincție între scrisori clasice, plicuri oficiale sau corespondență electronică. Orice formă de comunicare privată este protejată, inclusiv plicurile expediate de instituții publice sau persoane fizice.

Cei care încalcă această regulă riscă închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală. Dacă fapta este minoră și persoana dovedește că a fost vorba de o eroare sinceră, autoritățile pot considera situația nepenală, dar legea permite în mod expres aplicarea sancțiunii atunci când există intenție.

Dacă plicul a fost livrat din greșeală, iar destinatarul observă eroarea și returnează imediat corespondența, de regulă nu se aplică sancțiuni.

Problema apare atunci când persoana deschide plicul deliberat, din curiozitate sau cu scopul de a afla conținutul. În acest caz, se consideră că a fost încălcat dreptul la confidențialitate al altei persoane.

Chiar și o simplă privire asupra documentului, fără acordul destinatarului, poate fi interpretată drept divulgare fără drept a conținutului, mai ales dacă informațiile ajung și la alte persoane.

Dacă primești o scrisoare care nu îți este adresată, cea mai sigură soluție este să nu o deschizi. Pe plic se poate nota mențiunea „Livrat la adresă greșită” sau „Returnare la expeditor”, apoi se poate preda la oficiul poștal.

Această procedură este recunoscută de Poșta Română și de autorități ca modalitate corectă de gestionare a unei greșeli de livrare. Dacă plicul este de la o instituție publică (Poliție, ANAF, instanțe, bănci), e important să nu fie ignorat — dar nici să nu fie deschis de altcineva.

Chiar dacă nu ai deschis plicul, unele documente oficiale pot produce efecte juridice și fără confirmare personală. De exemplu, în cazul plicurilor de la ANAF, notificarea se consideră transmisă chiar dacă nu este ridicată, iar procedurile legale (cum ar fi executarea silită) pot continua.

În aceste situații, este indicat ca plicul să fie returnat imediat prin poștă sau predat direct instituției emitente, menționând clar că destinatarul nu locuiește la adresa respectivă.

Dacă o persoană deschide intenționat o scrisoare adresată altcuiva, aceasta poate fi trasă la răspundere penală. În cazurile mai grave, de exemplu, dacă informațiile sunt fotografiate, publicate sau transmise mai departe, fapta poate fi încadrată și la alte infracțiuni, precum divulgarea de date cu caracter personal sau violarea vieții private.

Autoritățile pot aplica o amendă penală, iar în cazurile în care există plângere din partea persoanei vătămate, se poate ajunge la închisoare de până la un an.

Dacă ai deschis din greșeală un plic adresat altcuiva, cel mai bine este să returnezi imediat corespondența și să explici situația. Poți nota pe plic „deschis din eroare” și să îl predai poștașului sau la oficiul poștal.

Dacă deschiderea a fost accidentală și s-a făcut fără intenție, probabil nu va exista o sancțiune. Dar dacă păstrezi plicul, îl arunci, sau folosești informațiile conținute, riscul de răspundere penală devine real.