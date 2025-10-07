Aurul a atins un nou maxim istoric. Uncia de aur era cotată marţi la 3.977,44 dolari

Marți, uncia de aur era cotată la 3.977,44 dolari, depășind precedentul record de 3.970,08 dolari înregistrat luni. Încetarea activității Guvernului american, aflată acum în a doua săptămână, a privat investitorii de o serie de date statistice esențiale pentru evaluarea stării economiei SUA, în timp ce Rezerva Federală încearcă să analizeze condițiile în schimbare. Traderii par să mizeze în continuare pe o reducere de un sfert de punct procentual a dobânzii de referință în această lună, ceea ce ar avantaja aurul, care nu generează dobânzi, scrie Bloomberg.

În Franța, Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia din funcția de prim-ministru, după încercări nereușite de a ajunge la un consens cu partidele politice privind cheltuielile bugetare, blocaj care împiedică reducerea celui mai mare deficit fiscal din zona euro. Totodată, perspectiva aproape sigură a lui Sanae Takaichi de a deveni următorul prim-ministru al Japoniei a influențat de asemenea piețele financiare.

Schimbările politice din Franța și Japonia sporesc îngrijorările legate de fiscalitate și contribuie la creșterea prețului aurului, a declarat Nicky Shiels, șefa Departamentului de Cercetare și Strategie Metale la MKS PAMP SA.

Președintele SUA, Donald Trump, a creat condițiile pentru o creștere a prețului aurului de aproximativ 50% în acest an, pe fondul politicilor sale agresive de remodelare a comerțului global și al evoluțiilor geopolitice, care au determinat o fugă spre active sigure și o depărtare de dolar. Băncile centrale și fondurile tranzacționate la bursă garantate cu aur au fost cumpărători activi, în timp ce reducerea ratei dobânzii de către Fed și perspectiva unor noi achiziții au susținut, de asemenea, creșterea prețului aurului.

Totodată, Banca Populară Chineză și-a continuat seria de achiziții de aur în septembrie pentru a 11-a lună consecutiv, chiar dacă lingourile au atins noi maxime istorice. În acest context pozitiv, analiștii Goldman Sachs Group Inc. și-au revizuit în creștere previziunile pentru prețul aurului în decembrie 2026, la 4.900 de dolari pe uncie, de la 4.300 de dolari anterior, invocând creșterea intrărilor de ETF-uri și achizițiile băncilor centrale.

„Aş sugera o poziţie de tip overweight pe aur – în ciuda preţului său ridicat – ca măsură de protecţie împotriva dolarului american şi ca pregătire pentru mai multe şocuri viitoare”, a declarat David Chao, analist la Invesco Asset Management. Alocarea către aur ca procent din portofoliile investitorilor este probabil în prezent de doar o singură cifră – dar un nivel de aproximativ 5% este „o măsură prudentă pentru mine”, a adăugat David Chao.

Ultimul an: +59,99% (de la 2.486,8 la 3.977,4 USD/uncie)

De la începutul lui 2025 (9 luni): +69,5% (2.345,7 → 3.977,4 USD/uncie)

De la începutul lui 2024 (21 luni): +102,5% (1.968 → 3.977,4 USD/uncie)

De la începutul războiului din Ucraina, 24 feb. 2022: +143,11% (1.636 → 3.977,4 USD/uncie)