Serialul Breslau

„Breslau” este prima producție originală Disney+ realizată în Europa Centrală și de Est, o dramă polițistă ce transpune privitorii în Wrocławul anilor ’30, pe atunci în teritoriul Germaniei. Cele opt episoade îmbină cu măiestrie tensiunea unui mister criminal, complexitatea relațiilor umane și atmosfera istorică a perioadei.

Familia Murdaugh: Secrete ascunse (Murdaugh: Death in the Family) – serial inspirat din podcast, cu Patricia Arquette și Jason Clark

În centrul poveștii se află Alex Murdaugh (interpretat de Jason Clarke), un avocat dintr-o familie influentă, și soția sa Maggie (Patricia Arquette). Viața lor aparent perfectă se destramă după ce fiul lor, Paul (Johnny Berchtold), este implicat într-un accident de barcă fatal. Pe măsură ce investigațiile progresează, ies la iveală legături cu mai multe decese misterioase, punând sub semnul întrebării întreaga lor existență.

În Căutarea Ursului (To Cook a Bear) – serial polițist nordic (Suedia)

Acțiunea are loc în vara anului 1852, în satul izolat Kengis din nordul Suediei. Un nou pastor (interpretat de Gustaf Skarsgård) și familia sa sosesc în comunitate cu intenția de a aduce schimbare și justiție socială. Predicile sale pasionate stârnesc speranță în rândul țăranilor săraci, dar atrag și opoziția elitei locale.

În paralel, satul este zguduit de dispariții misterioase și zvonuri despre atacuri de urși. Când trupul unei fete de păstor este găsit într-un mocirle, comunitatea se lansează într-o vânătoare frenetică a ursului presupus vinovat.

Totuși, pastorul și fiul său adoptiv sami, Jussi, descoperă indicii care sugerează că ucigașul ar putea fi un om din interiorul satului. Astfel, cei doi formează o echipă neobișnuită pentru a dezvălui adevărul din spatele acestor evenimente dramatice.

Războiul Stelelor: Viziuni (Star Wars: Visions) – volum 3, noi povești și acțiune

„Războiul Stelelor: Viziuni – Volumul 3” (Star Wars: Visions Volume 3) aduce pe Disney+ o nouă serie de scurtmetraje anime originale, continuând tradiția de a explora mitologia Star Wars prin perspective culturale unice. Premiera este programată pentru 29 octombrie 2025.

Vor fi prezentate continuări ale unor episoade apreciate din Volumul 1, precum „The Duel”, „The Village Bride” și „The Ninth Jedi”.

Unul dintre scurtmetraje, „The Duel: Payback”, introduce un design revoluționar al sabiei laser, compus din mai multe lame, comparabil cu stilul de luptă al lui General Grievous.

Family Guy: Un pic de muzică înfricoșătoare

În data de 6 octombrie 2025, Disney+ a lansat episodul special de Halloween al serialului Family Guy, intitulat „Un pic de muzică înfricoșătoare” (A Little Fright Music). Acest episod face parte din seria anuală de Halloween a emisiunii și este disponibil exclusiv pe Hulu și Disney+.

În acest episod, Stewie și Brian constată că piesele de Halloween sunt prea puține și prea puțin inspirate, așa că decid să compună un hit propriu. În paralel, Peter și prietenii săi descoperă că minciunile legate de „trick-or-treating” pot avea consecințe fatale.

Zombii Marvel (Marvel Zombies)

Marvel Zombies este o miniserie animată destinată unui public matur, disponibilă pe Disney+, care continuă povestea introdusă în episodul „What If… Zombies?!” din 2021. În acest univers alternativ, o plagă zombifică majoritatea populației, inclusiv supereroii Avengers, iar un grup de supraviețuitori luptă pentru a salva lumea.

După ce o plagă zombifică Avengers și alți supereroi, un grup de supraviețuitori, inclusiv Kamala Khan (Ms. Marvel), Blade Knight, Valkyrie, Shang-Chi și Katy, încearcă să oprească apocalipsa. Aceștia se confruntă cu versiuni zombificate ale eroilor lor, precum Wanda Maximoff (Regina Morților), și cu pericolele unei lumi distopice. Finalul seriei aduce o întorsătură neașteptată, lăsând deschisă posibilitatea unei continuări, în funcție de reacția publicului.

Ce facem în umbră (What We Do in the Shadows) – sezon nou

Sezonul 6 al serialului Ce facem în umbră (What We Do in the Shadows) reprezintă încheierea unei ere pentru cei patru vampiri de pe Staten Island. Ultimul sezon, difuzat în 2024, adâncește dinamica dintre personaje și explorează noi teritorii, inclusiv viața cotidiană a vampirilor în contextul modern.

În acest sezon final, povestea se centrează pe adaptarea personajelor la schimbările din viața lor. Guillermo, care a devenit recent vampir, încearcă să își găsească locul într-o lume care îi este în mare parte străină. Între timp, Nandor și Laszlo se confruntă cu provocări legate de trecutul lor și de relațiile interpersonale. Nadja continuă să fie o prezență puternică, iar Colin Robinson explorează noi modalități de a interacționa cu oamenii.

Soarta: O serie de coincidențe (La Suerte) – 8 octombrie, serial original

„Soarta: O serie de coincidențe” (La Suerte) este o comedie dramatică spaniolă care va debuta pe Disney+ pe 8 octombrie 2025. Regizată de Paco Plaza (Verónica, REC) și Pablo Guerrero (Alba, Entre tierras), seria explorează o prietenie neobișnuită între un tânăr timid și un matador legendar.

David (interpretat de Ricardo Gómez), un tânăr care aspiră la o carieră în drept și lucrează ocazional ca taximetrist, salvează accidental șoferul unei trupe de toreadori. Recuperându-se rapid, acesta îl angajează pe David ca șofer personal pentru „Maestrul” (Óscar Jaenada), un matador în retragere care caută să-și recâștige prestigiul pierdut. Călătoria lor prin Spania devine o odisee plină de superstiții, provocări și momente de introspecție. În timp ce Maestrul vede în David norocul mult dorit, tânărul descoperă o lume fascinantă și o prietenie care îi va schimba viața.

Fetele din gară (Les Disparues de la Gare) – 8 octombrie, serial original

„Fetele din gară” (Les Disparues de la Gare) este o serie franțuzească de dramă polițistă, bazată pe fapte reale, care va fi disponibilă pe Disney+ începând cu 8 octombrie 2025. Inspirată de cazul criminal al „tăcerii din gara Perpignan”, seria urmărește o investigație de două decenii privind dispariția și uciderea a patru tinere în sudul Franței, între 1995 și 2001.

Într-un oraș din sudul Franței, o adolescentă dispare, iar trei tinere sunt ucise în apropierea gării din Perpignan. Toate sunt brunete, frumoase și motivate de o puternică dorință de emancipare. Fețele lor apar în ziare și ajung să fie poreclite „Fetele dispărute din gară”. Flore Robin, o tânără anchetatoare, își începe cariera în poliție chiar în ziua descoperirii primului cadavru. Ea trebuie să facă echipă cu căpitanul de poliție Franck Vidal și cu mentorul său, Félix Sabueso. Între timp, mama primei fete dispărute se agață de speranța de a-și găsi fiica în viață, într-o investigație extraordinară care se desfășoară pe parcursul a două decenii

9-1-1 – sezonul 9, 22 octombrie, serial original

Începând cu 22 octombrie 2025, Disney+ va adăuga în catalogul său sezonul 9 al serialului „9-1-1”, un drama procedurală care explorează viața plină de tensiune a echipelor de intervenție din Los Angeles. Serialul urmărește poveștile polițiștilor, pompierilor și operatorilor de urgență care se confruntă cu situații extreme, de la accidente spectaculoase la crize personale, încercând să îmbine salvarea celor aflați în pericol cu propriile lor provocări emoționale.

Antreprenorii (Entrepreneurs) – 23 octombrie, serial original

Începând cu 23 octombrie 2025, Disney+ va lansa în exclusivitate serialul original Antreprenorii (Entrepreneurs), o comedie spaniolă de 10 episoade, cu o durată de aproximativ 30 de minute fiecare.

Antreprenorii urmărește viața unui grup de persoane ambițioase, dar lipsite de talent, care se adună într-un spațiu de coworking numit „No Comfort Zone” în căutarea succesului în afaceri. Aceștia se mândresc cu faptul că au părăsit zona lor de confort, că sunt propriii lor șefi și că aspiră să schimbe lumea, în ciuda faptului că abia reușesc să se întrețină. Printre personaje se numără Gonzalo (Rober Bodegas), un fiu de milionar leneș, și Jacobo (Alberto Casado), un guru autoproclamat al antreprenoriatului.

Atentatul din Oklahoma City: O zi în America – 15 octombrie, miniserie National Geographic

Începând cu 15 octombrie 2025, National Geographic va difuza miniseria originală Atentatul din Oklahoma City: O zi în America (Oklahoma City Bombing: One Day in America), o producție de 3 episoade ce marchează 30 de ani de la unul dintre cele mai devastatoare atacuri teroriste interne din istoria Statelor Unite.

Pe 19 aprilie 1995, o explozie masivă a distrus clădirea federală Alfred P. Murrah din Oklahoma City, provocând moartea a 168 de persoane, inclusiv 19 copii, și rănirea altor sute. Miniseria oferă o relatare emoționantă și detaliată a acelei zile fatidice, prezentând poveștile supraviețuitorilor, ale primelor echipe de intervenție și ale locuitorilor din Oklahoma City. Aceasta explorează haosul, panica și deciziile dificile cu care s-au confruntat aceștia în fața tragediei. De asemenea, se concentrează pe eforturile de căutare a autorilor și pe procesul de justiție care a urmat.

Anatomia lui Grey (Grey’s Anatomy) – 10 octombrie, sezonul 22, serial original

Începând cu 9 octombrie 2025, Anatomia lui Grey revine cu un sezon 22 plin de emoție și dramă. După explozia devastatoare din spitalul Grey Sloan, personalul medical se confruntă cu pierderi tragice și incertitudini. Echipa luptă pentru a salva vieți, iar relațiile personale sunt puse la încercare în fața acestei catastrofe. Personaje precum Meredith Grey, Ben Warren și Jo Wilson sunt în prim-plan, iar soarta altora rămâne incertă. Sezonul promite să adâncească poveștile individuale și să adreseze teme relevante din domeniul medical.

Primos – 29 octombrie, serial original Disney Channel

Primos este un serial animat de comedie produs de Disney Channel, creat de Natasha Kline, cunoscută pentru seria Big City Greens. Premiera a avut loc pe 25 iulie 2024, iar seria s-a încheiat pe 27 aprilie 2025, după un singur sezon.

Serialul urmărește povestea lui Tater Ramírez-Humphrey, o fetiță de 9 ani (care devine 10 în timpul serialului), cu visuri mari și o personalitate excentrică.

Când mama ei o invită pe neașteptate pe toți cei 12 veri să petreacă vara împreună, Tater se pregătește pentru haos, dar descoperă că această vară devine cea mai memorabilă din viața ei. Înconjurată de o familie mare și iubitoare, Tater învață să-și aprecieze unicitatea și să navigheze prin provocările adolescenței.

LEGO Disney Regatul de Gheață: Operațiunea Pufini – 24 octombrie, special original

Acțiunea specialului se situează între evenimentele din filmele Frozen și Frozen II. Anna și Elsa doresc să aducă un suflu nou în regatul Arendelle și să facă castelul mai primitor. În timp ce încearcă să rupă tradițiile, Ducele de Weselton are alte planuri pentru casa lor iubită, alături de o turmă de pufini amenințători.

„Steve”, din 3 octombrie

Acțiunea filmului Steve de pe Netflix se desfășoară în anii ’90 și aduce pe ecran reinterpretarea cărții Shy de Max Porter. Povestea surprinde 24 de ore decisive din viața lui Steve (Cillian Murphy, laureat Oscar) și a elevilor săi de la o școală de corecție, explorând tensiunile, provocările și momentele de răscruce care le marchează existența. Filmul combină introspecția psihologică cu dinamica unui mediu educațional strict, oferind o privire captivantă asupra relațiilor dintre dascăl și adolescenți.

„The Woman in Cabin 10”, din 10 octombrie

Pe fundalul luxului unui iaht de croazieră, o jurnalistă devine martoră a unui incident șocant: o pasageră este aruncată peste bord în toiul nopții. Deși întreaga echipă și ceilalți călători par să ignore evenimentul, ea nu poate accepta tăcerea și începe să investigheze. Pe măsură ce se apropie de adevăr, fiecare pas o expune unui pericol iminent. Inspirat din bestsellerul Femeia din cabina 10 de Ruth Ware, filmul combină misterul, paranoia și tensiunea psihologică într-o poveste captivantă.

„The Witcher”, sezonul 4, din 30 octombrie

După furtunile care au zguduit Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer și Ciri se află despărțiți, fiecare confruntându-se cu războaie nemiloase și inamici de necruțat. Pe măsură ce călătoriile lor îi poartă pe drumuri separate, întâlnesc aliați neașteptați, gata să le devină sprijin în misiunile lor. Învață treptat că aceste „familii găsite” ar putea fi singura șansă de a se reuni și de a-și croi un destin comun în mijlocul haosului și al primejdiilor.

„Love is blind”, sezonul 9, din 1 octombrie

În Denver, un grup de necunoscuți intră în capsule concepute să testeze chimia dintre ei, fiecare sperând să întâlnească jumătatea perfectă. Între emoțiile neașteptate, conflictele și flirturile complicate, participanții navighează printr-un joc de atracție și strategie, descoperind că drumul către iubire poate fi plin de surprize și alianțe neașteptate.

„Genie, make a wish”, din 3 octombrie

După o mie de ani, un spirit carismatic reapare pentru a transforma viața unei femei ambițioase. Cu vrăji pline de farmec și surprize, el încearcă să transforme cotidianul într-o lume plină de romantism, aventură și fantezie, provocând-o să îndrăznească să viseze mai mult decât oricând.

„The New Force”, din 3 octombrie

În Suedia anilor 1950, o secție de poliție copleșită de cazuri își asumă un pas revoluționar: angajează primele femei ofițer pentru a forma un grup de anchetatoare. Bazat pe evenimente adevărate, serialul explorează curajul, provocările și dinamica unei echipe neconvenționale care schimbă pentru totdeauna fața aplicării legii.

„Monster: The Ed Gein Story”, din 3 octombrie

O privire tulburătoare asupra vieții lui Ed Gein, infractor notoriu și profanator de morminte, ale cărui fapte macabre au inspirat unele dintre cele mai iconice personaje de groază din cinematografie. Serialul explorează psihologia întunecată și circumstanțele care au transformat un om obișnuit într-o legendă a teroarei.

„True Haunting”, din 7 octombrie

Îmbinând reconstituiri dramatice cu mărturii actuale, serialul pătrunde în universul supranatural prin ochii celor care au experimentat fenomene inexplicabile. Fiecare episod aduce frică autentică, mister și emoții puternice, invitând privitorii să descopere limitele dintre realitate și inexplicabil.

„Is it cake? Halloween”, din 8 octombrie

În această ediție specială de Halloween a celebrului concurs de patiserie, cofetarii își dau frâu liber imaginației pentru a crea torturi spectaculoase și surprinzătoare. Provocarea: să transforme deserturile în opere suprarealiste care să uimească jurații și să aducă un strop de magie și înfricoșare festivă.

„Nero the Assassin”, din 8 octombrie

Franța, 1504. În timp ce își caută scăparea de inamici neîndurători, un asasin își întâlnește fiica pierdută de mult. Confruntat cu alegeri imposibile, el trebuie să decidă între propria supraviețuire, protejarea fiicei sau salvarea lumii, într-o poveste plină de tensiune, trădare și sacrificiu.

„Boots”, din 9 octombrie

Forțat să se înroleze în Marina Statelor Unite, un adolescent care a cunoscut umilința descoperă un nou sens al vieții și legături neașteptate în mijlocul camarazilor săi diverși și excentrici. Pe măsură ce trece prin provocările dure ale antrenamentului, el învață despre curaj, prietenie și descoperirea propriei identități.

„The Resurrected”, din 9 octombrie

Dorind să-și răzbune fiicele, două mame devastate aduc la viață un șarlatan dispus să le ajute. Însă, pe măsură ce secretele ies la iveală și adevărul se conturează, planul lor de justiție se complică, iar granița dintre dreptate și răzbunare devine tot mai difuză.

„Splinter Cell: Deathwatch”, din 14 octombrie

În umbra lumii secrete a spionajului, Sam Fisher rămâne o figură mitică, cunoscut mai mult prin legende decât prin prezență reală. Chemarea îl readuce în acțiune, iar alături de o tânără recrută, trebuie să dezvăluie o conspirație care amenință echilibrul global, navigând prin trădări, secrete și pericole neașteptate.

„No one saw us leave”, din 15 octombrie

După o despărțire tumultuoasă, o mamă se angajează într-o luptă disperată pentru a-și recupera copiii răpiți de fostul soț. Bazat pe fapte reale, serialul explorează durerea, curajul și determinarea unei femei hotărâte să-și protejeze familia cu orice preț.

„The Diplomat”, sezonul 3, din 16 octombrie

În mijlocul unei crize diplomatice, Kate navighează printre tensiunile unei administrații instabile și se confruntă cu o amenințare letală, ale cărei efecte ar putea rescrie echilibrul global. Pe măsură ce deciziile devin tot mai periculoase, fiecare alegere îi testează inteligența și curajul la limite extreme.

„Romantics Anonymous”, din 16 octombrie

O talentată ciocolatieră, retrasă și timidă, întâlnește un moștenitor la fel de rezervat, incapabil să se apropie de ceilalți. Pe măsură ce se descoperă unul pe celălalt, realizează că fricile lor nu îi pot răni unul pe altul și că împreună pot înfrunta lumea cu curaj și vulnerabilitate.

„Starting 5”, sezonul 2, din 16 octombrie

Serialul oferă o privire captivantă asupra sezonului NBA 2024–2025, urmărind parcursul vedetelor Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton și James Harden. Din culise până pe teren, documentarul dezvăluie eforturile, strategiile și pasiunea care definesc viața jucătorilor de elită pe durata unui sezon intens.

„The Monster of Florence”, din 22 octombrie

O dramă intensă care explorează cazul lui „Il Mostro di Firenze”, primul ucigaș în serie din Italia. Ani de teroare, anchete eșuate și o națiune înfricoșată conturează un portret al unui criminal eluziv, a cărui urmă a rămas adânc imprimată în istoria penală a țării.

„Nobody Wants This”, sezonul 2, din 23 octombrie

Povestea pasională dintre Joanne și Noah se complică pe măsură ce dramele familiale, provocările profesionale și întrebări esențiale despre viitor le pun la încercare relația. Iubirea lor se dovedește profundă, dar fragilă, într-un dans tensionat între dorință, responsabilitate și incertitudine.

„The Asset”, din 27 octombrie

Agenta sub acoperire Tea pătrunde într-un imperiu mafiot, dar loialitățile îi sunt puse la încercare. Pe măsură ce se apropie de iubita șefului mafiei, se confruntă cu o dilemă imposibilă: să-și ducă misiunea până la capăt sau să-și urmeze inima, riscând totul pentru dragoste și adevăr.

„Breathless”, sezonul 2”, din 31 octombrie

Odată cu privatizarea spitalului, un supervizor strict își face apariția, stârnind tensiuni între membrii echipei. În paralel, Patricia și Jésica se luptă pentru supraviețuire, iar confruntările profesionale și personale se intersectează într-un joc de putere și emoții extreme.

„Rythm + Flow France”, sezonul 4, din 31 octombrie

Se dă startul confruntării! Legendele rap SCH și SDM se înfruntă într-o competiție plină de provocări, unde două tabere rivalizează pentru suprematie și șansa de a-și demonstra măiestria pe scenă. Ritm, strategie și energie intensă marchează fiecare rundă a duelului.

„Victoria Beckham”, din 9 octombrie

Pătrunde în universul creativ al Victoriei Beckham, de la strălucirea scenei muzicale la eleganța atelierului de modă din Londra. Fosta Spice Girl, acum designer de renume internațional, împărtășește secretele meseriei și pregătirile intense pentru Săptămâna Modei de la Paris, între inspirație, provocări și viziune artistică.

„My Father, The Btk Killer”, din 10 octombrie

Fiica lui BTK, criminalul în serie cu o viață dublă terifiantă, își dezvăluie copilăria marcată de frică și mister. În acest documentar despre crime adevărate, povestea ei tulburătoare aduce în prim-plan impactul devastator al violenței domestice și al secretelor ascunse ani de zile.

„The Perfect Neighbor”, din 17 octombrie

Prin lentila camerelor de corp ale polițiștilor, acest documentar explorează escaladarea unui conflict prelungit între vecini, dezvăluind cum tensiunile nerezolvate și neînțelegerile aparent banale se pot transforma într-o tragedie cutremurătoare.

„Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe”, din 17 octombrie

În iunie 2001, valurile au adus în țărmurile unui sat portughez sute de kilograme de cocaină, schimbând pentru totdeauna viața comunității. Acest documentar explorează consecințele sociale, economice și morale ale acestui eveniment neașteptat, dezvăluind cum o singură întâmplare poate zgudui un întreg sat.

Black Sails – Sezoanele 1 până la 4 – 1 octombrie

Acest prequel al celebrului roman Insula comorilor de Robert Louis Stevenson explorează epoca de aur a pirateriei. Urmează-l pe căpitanul Flint și echipajul său în lupta pentru supraviețuire și putere pe insula New Providence. O poveste captivantă despre trădare, alianțe și dorința de libertate.

Wolf – 2 octombrie

O dramă psihologică intensă despre familia Anchor-Ferrers, care devine ținta unui psihopat. Detectivul Jack Caffrey investighează cazul, dar descoperă că adevărații monștri sunt chiar cei din interiorul casei. Un thriller captivant despre încredere și trădare.

Smiling Friends – Sezonul 3 (animație pentru adulți) – 6 octombrie

Pim și Charlie revin pentru a adresa cererile bizare ale clienților lor într-o lume absurdă și colorată. Umorul negru și momentele emoționante se îmbină în acest sezon plin de aventuri neconvenționale.

Minunata și ciudata lume a lui Gumball – 6 octombrie

Gumball și Darwin revin în orașul Elmore pentru noi aventuri pline de umor absurd și situații bizare. Sezonul 7 promite povești captivante și personaje noi, continuând tradiția serialului de a combina animația cu umorul inteligent.

Ugly – Sezonul 2 – 9 octombrie

Vgly și echipa sa se confruntă cu noi provocări în industria muzicală, încercând să-și facă un nume în ciuda obstacolelor sociale și financiare. Un serial despre ambiție, prietenie și visuri neîmplinite.

The Chair Company – Sezonul 1 – 13 octombrie

Tim Robinson joacă rolul unui bărbat care, după un incident jenant la locul de muncă, descoperă o conspirație vastă. Un serial de comedie cu umor absurd și situații neașteptate.

Odwilz: The Thaw – Sezonul 3 – 17 octombrie

Detectiva Katarzyna Zawieja revine pentru a investiga crime brutale, în timp ce caută adevărul despre moartea misterioasă a soțului ei. Un thriller captivant despre justiție și răzbunare.

Baby Assassins – Sezonul 1 – 17 octombrie

Două adolescente asasine, Chisato și Mahiro, se confruntă cu provocări cotidiene și misiuni periculoase. Un amestec de acțiune și comedie neagră.

Ignite – Sezonul 1 – 17 octombrie

Un serial despre pasiune, ambiție și conflicte interioare, urmărind drumul unor tineri care încearcă să-și găsească locul în lume.

La Grande Maison Tokyo – Sezonul 1 – 17 octombrie

Natsuki Obana, un bucătar japonez carismatic, deschide un restaurant în Paris, visând la celebrele trei stele Michelin. O dramă culinară despre ambiție și tradiție.

Light of My Lion – Sezonul 1 – 17 octombrie

Hiroto și fratele său autist, Michito, duc o viață liniștită până când un băiat misterios, Lion, apare în fața casei lor, perturbându-le rutina. O poveste emoționantă despre familie și descoperire.

Love is for the Dogs – Sezonul 1 – 17 octombrie

Aiko Hanamura, o avocată de divorț, și un veterinar, Ryo Narita, se îndrăgostesc atunci când câinii lor se îndrăgostesc. O comedie romantică japonezo-coreeană despre iubire și relații.

Mister Mikami’s Classroom – Sezonul 1 – 17 octombrie

Takashi Mikami, un absolvent al Universității din Tokyo, se alătură Ministerului Educației pentru a reforma sistemul educațional al Japoniei. Un serial despre educație, putere și schimbare.

Please Die My Beloved – Sezonul 1 – 17 octombrie

O poveste intensă despre iubire, trădare și răzbunare, urmărind viața unui cuplu în mijlocul unor evenimente dramatice.

Before and After – Sezonul 1 – 17 octombrie

Un serial care explorează schimbările majore din viața personajelor, înainte și după evenimentele cheie.

Until I Destroyed My Husband’s Family – Sezonul 1 – 17 octombrie

O dramă intensă despre conflicte familiale, gelozie și răzbunare, urmărind o femeie care distruge familia soțului ei.

Vivant – Sezonul 1 – 17 octombrie

Un thriller captivant despre supraviețuire, mister și descoperiri neașteptate, urmărind un grup de oameni într-o situație extremă.

Cine a văzut păunul dansând în junglă? – Sezonul 1 – 17 octombrie

După ce tatăl ei, fost polițist, este ucis în Ajunul Crăciunului, Komugi găsește o scrisoare care indică o conspirație și, alături de un avocat, caută adevărul.

Haha You Clowns – Sezonul 1 (animație pentru adulți) – 20 octombrie

Un serial animat pentru adulți care urmărește viața unei familii neobișnuite, plină de umor și momente emoționante.

LEGO Ninjago: Rise of the Dragons – Sezonul 3 – 20 octombrie

După un cataclism care schimbă lumea pentru totdeauna, noi și vechi ninja trebuie să se alieze pentru a salva toate regatele de răufăcători high-tech dornici de dominație.

Gang War: Pusher Street – Sezonul 1 (documentar) – 24 octombrie

Un documentar care spune povestea unei străzi care a devenit epicentrul crimei cu droguri din Danemarca – spusă de cei care au luptat pentru, împotriva și în mijlocul tuturor.

Ça: Welcome to Derry – Sezonul 1 – 27 octombrie

Bazat pe romanul lui Stephen King, noul serial horror-drama IT: Welcome to Derry extinde viziunea stabilită de regizorul Andy Muschietti în filmele IT și IT Chapter Two.

Ring (1998) – 1 octombrie

Un jurnalist investighează o bandă video blestemată care provoacă moartea celor care o vizionează în termen de șapte zile. Un clasic al groazei japoneze, care a inspirat remake-uri internaționale și continuă să fie un punct de referință în cinematografia horror.

Atac în Mumbai – 2 octombrie

Documentar HBO care prezintă atacurile teroriste din Mumbai din 2008, relatate din perspectiva victimelor și a teroriștilor. O privire profundă asupra unui eveniment tragic care a șocat întreaga lume.

Final Destination 1 & 2 – 3 octombrie

Final Destination (2000): Un grup de adolescenți scapă de un accident aviatic mortal, doar pentru a descoperi că moartea îi urmărește în continuare.

Final Destination 2 (2003): O tânără salvează un grup de străini dintr-un accident rutier fatal, dar moartea revine pentru a-i răzbuna.

Charlie și fabrica de ciocolată (2005) – 4 octombrie

Johnny Depp joacă rolul lui Willy Wonka într-o adaptare vizuală spectaculoasă a poveștii clasice de Roald Dahl, regizată de Tim Burton.

Vânătorii de fantome: Moștenirea – 8 octombrie

O mamă singură și cei doi copii ai ei se mută într-un orășel și descoperă treptat legătura lor cu vânătorii de fantome și moștenirea secretă a bunicului lor.

The Price of Blood – 9 octombrie

Un thriller tensionat în care loialitatea și familia sunt puse la încercare. Când secretele trecutului ies la iveală, personaje aparent obișnuite se văd prinse într-un joc mortal al trădării și răzbunării.

Remember… Last Summer 1 & 2 – 10 octombrie

O dramă misterioasă care explorează amintirile și secretele unui grup de tineri. Primele două sezoane dezvăluie povești întunecate dintr-o vară trecută, pline de tensiune, romantism și întorsături neașteptate.

Adaline – 11 octombrie

Povestea unei femei care nu îmbătrânește și a vieții ei veșnic tinere. Filmul combină romantismul clasic cu dilemele existențiale, explorând dragostea, pierderea și prețul nemuririi.

Bleu d’Enfer – 12 octombrie

Un thriller intens francez, cu intrigi, crimă și mister. Fiecare alegere a personajelor duce la consecințe dramatice, iar tensiunea crește până la finalul neașteptat.

Evolution (2001) – 15 octombrie

O comedie science-fiction despre o invazie extraterestră neobișnuită și oamenii care încearcă să o oprească. Filmul combină umorul clasic cu acțiunea, aducând o abordare lejeră asupra sfârșitului lumii.

Hotel Transylvania 1, 2 și 3 – 15 octombrie

O serie animată adorabilă despre monștri și familia lor. Comedie, aventură și momente emoționante pentru toate vârstele, în care Dracula încearcă să-și protejeze familia și hotelul de oaspeți neașteptați.

American Nightmare 1 până la 4 – 17 octombrie

O serie de thriller horror distopic, în care violența și supraviețuirea se împletesc. Filmele explorează o societate în care crimele sunt tolerate temporar, iar personajele luptă pentru a-și salva viețile în nopți pline de teroare.

Black Adam – 19 octombrie

Teth-Adam, un fost sclav din Kahndaq, primește puteri divine și le folosește pentru răzbunare, fiind închis pentru milenii. Eliberat în prezent, Black Adam aduce haos lumii moderne, fiind confruntat de Justice Society, o echipă de eroi care încearcă să-l oprească.

Furiosa: A Mad Max Saga – 22 octombrie

Într-o lume post-apocaliptică, tânăra Furiosa este capturată de un horde condusă de Warlord Dementus și ajunge la Citadel, condusă de The Immortan Joe. În timp ce cei doi tirani se luptă pentru dominație, Furiosa trebuie să supraviețuiască și să găsească o cale de a se întoarce acasă.

The Infidels – 22 octombrie

O dramă inspirată din evenimente reale, „The Infidels” explorează poveștile a două femei din culturi diferite, dar unite prin credință și curaj. Filmul subliniază importanța înțelegerii și respectului între culturi.

M3GAN – 22 octombrie

O poveste despre o păpușă robotică avansată, M3GAN, creată pentru a fi prietena perfectă a unei fete orfane. Cu timpul, M3GAN dezvoltă un comportament imprevizibil și periculos.

Haos – 23 octombrie

Un thriller intens despre un grup de oameni care se trezesc într-o lume unde legile naturale nu mai funcționează. Pe măsură ce realitatea se destramă, supraviețuirea devine o luptă constantă.

Efectul Nocebo – 24 octombrie

O poveste psihologică despre o designeră de modă care suferă de o boală misterioasă. După ce o îngrijitoare filipineză o ajută, se descoperă legătura între boală și efectele psihologice ale așteptărilor negative.

Blade 1, 2 & 3 – 24 octombrie

Trilogia „Blade” urmărește povestea unui vânător de vampiri cu sânge uman și vampir, care luptă împotriva diferitelor amenințări supranaturale. În „Blade: Trinity”, Blade se aliază cu o echipă de vânători de vampiri pentru a opri o apocalipsă iminentă.

A Ghost Story – 25 octombrie

„A Ghost Story” este o meditație poetică asupra iubirii și pierderii. După moartea sa, un bărbat se întoarce ca un fantomă acoperită cu o fașă albă, rămânând în casa pe care a împărțit-o cu soția sa. Filmul explorează durerea, timpul și memoria într-un mod unic.

Zaï Zaï Zaï Zaï Zaï – 25 octombrie

Această comedie franceză absurdă spune povestea unui actor care devine fugar după ce uită cardul de fidelitate la supermarket. O satiră socială care comentează asupra societății moderne și a reacțiilor disproporționate la fapte minore.

Escape Game 1 & 2 – 29 octombrie

În aceste filme, un grup de străini se trezesc într-o serie de camere de evadare mortal periculoase. Ei trebuie să rezolve puzzle-uri complexe pentru a supraviețui și a descoperi cine îi pune în pericol.

RIPD: Brigada fantomă – 29 octombrie

Un polițist recent decedat se alătură unui departament specializat în capturarea spiritelor care au evadat din viața de apoi. Alături de un partener neobișnuit, el trebuie să oprească o amenințare care ar putea distruge echilibrul între lumi.

Broceliande – 30 octombrie

O tânără studentă la arheologie descoperă forțe malefice care încearcă să invoce o legendă celtică într-o pădure misterioasă. Un film horror francez care combină mitologia cu realitatea.

Child’s Play: The Evil Doll – 30 octombrie

Un remake al clasicului horror, acest film urmărește povestea unui păpuși care devine posedată de un spirit malefic, transformând viața unei familii într-un coșmar.

Trapped – 30 octombrie

Un thriller intens despre o familie a cărei fiică este răpită de o bandă de hoți. Părinții trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a o salva înainte ca răpitorii să ceară răscumpărarea.

Knock Knock – 31 octombrie

Un bărbat căsătorit este vizitat de două tinere care se prezintă la ușa lui. Ce începe ca o întâlnire inocentă se transformă rapid într-un joc periculos cu consecințe neașteptate.

The Dead Don’t Die – 31 octombrie

Un sat american devine epicentrul unei apocalipse zombie. Cu un ton satiric, filmul urmărește reacțiile locuitorilor și ale autorităților în fața invaziei.

Jaf de 6 milioane de euro: dezvăluiri despre afacerea Kim Kardashian – 6 octombrie

Un documentar care investighează jaful din 2016 în care Kim Kardashian a fost ținută ostatică în Paris. Filmările și interviurile oferă o privire detaliată asupra evenimentului și a consecințelor acestuia.

Soluția Alabama: În iadul închisorilor – 11 octombrie

Un documentar care explorează condițiile din închisorile din Alabama și eforturile activiștilor de a aduce schimbări sistemice în sistemul penitenciar american.

Reporteri în Ucraina: Viața și moartea lui Brentâ

O investigație jurnalistică despre viața și moartea unui reporter american în Ucraina, oferind o perspectivă asupra conflictului din regiune și a provocărilor întâmpinate de jurnaliști.

Renaud – 22 octombrie

„Renaud” este un documentar emoționant despre viața și moartea jurnalistului american Brent Renaud, ucis în Ucraina în martie 2022. Fratele său, Craig Renaud, adună imagini și mărturii pentru a înfățișa curajul și dedicarea fratelui său în fața pericolelor războiului. Documentarul oferă o privire intimă asupra sacrificiului jurnaliștilor în zonele de conflict.

Doctor de țară – 29 octombrie

„Doctor de țară” este un documentar care urmărește activitatea unui medic de familie într-o comunitate rurală, evidențiind provocările și satisfacțiile profesiei sale. Filmările oferă o perspectivă asupra importanței îngrijirii primare și a relației medic-pacient în mediul rural.

O seară intimă cu Adam Pally – 18 octombrie

Un special de comedie în care Adam Pally, cunoscut din seriale precum „Happy Endings” și „The Mindy Project”, oferă un spectacol plin de umor și observații personale. Cu un stil relaxat și autentic, Pally adresează teme precum viața de zi cu zi, relațiile și experiențele personale.

Comori murdare! – Sezonul 1 – 19 octombrie

Matt Paxton și echipa sa ajută clienții să-și sorteze și să valorifice colecțiile neobișnuite, de la obiecte rare la relicve personale. Fiecare episod explorează povești fascinante și descoperiri neașteptate, oferind o privire asupra valorii ascunse în obiectele cotidiene.

ATP Masters 1000 Shanghai – până la 12 octombrie – 1 octombrie

Turneul ATP Masters 1000 Shanghai este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de tenis masculin, reunind cei mai buni jucători din lume. Competiția se desfășoară pe terenuri hard și oferă meciuri de înaltă calitate, cu un premiu substanțial și puncte importante în clasament.

Turul Lombardiei – 11 octombrie

„Il Lombardia” este ultima mare cursă de o zi din sezonul de ciclism, cunoscută și ca „Clasică a frunzelor căzute”. Cursa se desfășoară în regiunea Lombardia, Italia, având un traseu montan provocator ce pune la încercare rezistența și strategia cicliștilor.

Ciclism pe pistă – Campionatele Mondiale – 22-26 octombrie

Campionatele Mondiale de ciclism pe pistă reunesc cei mai buni cicliști din lume pentru a concura în diverse discipline, inclusiv sprint, urmărire și keirin. Evenimentul oferă o oportunitate de a vedea performanțe de top și de a înțelege complexitatea tehnică a ciclismului pe pistă.

Prezentarea Tour de France 2026 – 23 octombrie

Pe 23 octombrie, va avea loc prezentarea oficială a traseului pentru Tour de France 2026. Evenimentul va dezvălui etapele și provocările pe care cicliștii le vor înfrunta în ediția următoare a celebrei curse.

Schi alpin – Cupa Mondială (Sölden) – 25-26 octombrie

Deschiderea sezonului de schi alpin are loc la Sölden, Austria, cu curse de slalom uriaș feminin și masculin. Evenimentul atrage cei mai buni schiori din lume și oferă un spectacol de viteză și tehnică pe pârtiile montane.

Rolex Paris Masters – 27 octombrie – 2 noiembrie

Rolex Paris Masters este un turneu de tenis masculin de nivel Masters 1000, desfășurat la Paris. Competiția reunește jucători de top și oferă meciuri intense pe terenuri hard, fiind un eveniment important în calendarul ATP.