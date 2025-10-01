De la 1 octombrie, Telekom România Mobile Communications a devenit subsidiară deținută majoritar de Vodafone România, după finalizarea documentelor legale și obținerea tuturor aprobărilor din partea autorităților române. Vodafone a transmis că achiziția contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații din România, oferind dimensiunea necesară pentru inovație și pentru investiții consistente în viitorul industriei.

Prin această tranzacție, Vodafone dobândește controlul asupra companiei, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și o mare parte din infrastructura tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi transferate către Digi România.

Valoarea achiziției se ridică la 30 de milioane de euro, însă Vodafone a subliniat că aceasta va fi urmată de investiții ulterioare semnificative, mai ales în integrarea rețelei. Tranzacția completează cele peste 6,5 miliarde de euro investite de companie în România de-a lungul celor 28 de ani de activitate.

„Achiziția contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații, asigurând dimensiunea necesară pentru inovație și investiții substanțiale în viitorul industriei din România (…). Tranzacția are loc după încheierea tuturor documentelor legale și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române. Astfel, Vodafone dobândește controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România”, au transmis reprezentanții Vodafone România.

În procesul de integrare, Vodafone România va prelua majoritatea angajaților Telekom România. Compania a precizat că va implementa un program de aliniere organizațională, culturală și operațională, menit să asigure o tranziție lină și să valorifice expertiza ambelor organizații.

Nedim Baytorun, CEO-ul Vodafone România, a declarat că este încântat de intrarea Telekom România în „familia Vodafone”, considerând acest pas unul crucial în misiunea de a conecta românii la un viitor mai bun. El a mai afirmat că prin unirea celor două companii se va dezvolta o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, care va oferi acces la tehnologie modernă atât familiilor, cât și mediului de afaceri din România.

„Astăzi, Vodafone și Telekom își unesc forțele pentru a dezvolta o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, pentru a oferi o experiență mai bună și acces la tehnologie de ultimă oră pentru familiile și afacerile din România. Este un moment crucial pentru piața telecomunicațiilor din România, o piață consolidată, mai puternică și cu potențial semnificativ de creștere în urma acestei tranzacții. Continuăm, astfel, să investim în inovație și în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienților, angajaților și al întregii societăți”, a afirmat Nedim Baytorun.

Procesul de fuziune completă este estimat să se finalizeze la începutul anului 2026. Până atunci, cele două companii vor funcționa ca entități juridice separate, dar parte din același grup.

Vodafone a explicat că integrarea va avea loc treptat și că această abordare este menită să asigure stabilitate și valoare adăugată, prin operațiuni unificate, inovare și investiții. Angajații, clienții și partenerii vor primi periodic informații despre evoluția etapelor de integrare.

În comunicatul oficial, Vodafone a precizat că tranzacția îi va permite să se concentreze pe dezvoltarea serviciilor și a rețelei la nivel local, sprijinind competitivitatea României în domeniul conectivității și al tehnologiei la nivel european.