Vodafone România și Digi România au anunțat oficial, vineri, semnarea documentației juridice prin care urmează să fie finalizată preluarea Telekom România Mobile Communications (TKRM). Această mutare marchează unul dintre cele mai importante momente din industria telecom din ultimii ani, având în vedere impactul asupra pieței, asupra angajaților, dar și asupra milioanelor de utilizatori de servicii mobile.

Conform acordului, tranzacția a fost structurată în două părți distincte: Vodafone România va achita 30 de milioane de euro pentru a integra o parte semnificativă din operațiunile TKRM – și anume personalul, clienții cu abonamente (postpaid), clienții business, întreaga rețea de magazine și infrastructura tehnică de telecomunicații. În paralel, Digi România va prelua segmentul prepaid, licențele de spectru și turnurile de comunicații mobile, pentru suma de 40 de milioane de euro.

Reprezentanții Vodafone subliniază că valoarea pachetului ce urmează a fi transferat companiei se ridică la 30 de milioane de euro. Finalizarea tranzacției este programată pentru începutul lunii octombrie 2025, dată la care operatorul va dobândi controlul asupra activităților Telekom România Mobile, cu excepția celor deja direcționate către Digi. Practic, Vodafone va absorbi resursa umană, baza de clienți postpaid și corporate, precum și infrastructura esențială pentru servicii mobile.

„Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România. După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit”, se precizează în comunicatul transmis de Vodafone.

Pe de altă parte, Digi România a informat Bursa de Valori București că a semnat contractul de transfer de afaceri și active, document ce implică Digi, Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications și acționarul majoritar al TKRM, Hellenic Telecommunications Organization (OTE). Această mutare consolidează poziția companiei în piață, în special pe segmentul de clienți prepaid și infrastructură.

„DIGI achiziționează anumite active, inclusiv anumite licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, precum și activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite de la TKRM pentru un preț total de 40 de milioane de euro”, menționează compania în anunțul oficial.

Astfel, la începutul lunii octombrie 2025, după obținerea aprobărilor necesare și parcurgerea etapelor administrative, tranzacția ar urma să fie definitivată. Consecințele acesteia vor fi resimțite atât la nivel de concurență pe piața de telecomunicații, cât și în experiența clienților.

Vodafone va dobândi o forță mai mare pe zona postpaid și business, în timp ce Digi își consolidează rolul în segmentul prepaid și își extinde portofoliul de infrastructură.

Prin această împărțire strategică, cei doi operatori își întăresc pozițiile și răspund provocărilor pieței telecom din România, aflată într-un proces continuu de transformare și consolidare.