Compania Vodafone a informat clienții despre o disfuncționalitate în anumite zone ale țării. A precizat că incidentul este provocat de o avarie independentă de operator. A mai spus că echipele tehnice acționează pentru remediere rapidă.

„Momentan, ne confruntăm cu o disfuncționalitate a serviciilor de date în anumite zone ale țării, din cauza unei avarii independente de noi. Te asigurăm că depunem toate eforturile pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient. Îți mulțumim pentru înțelegere”, au precizat reprezentanții Vodafone, potrivit mesajelor primite de clienți.

Disfuncționalitatea a vizat serviciile de date mobile în mai multe județe. Clienții au semnalat imposibilitatea conectării la internet. Au raportat și semnal fluctuant sau căderi intermitente ale traficului. Unele conexiuni au funcționat sporadic, cu viteze scăzute.

Traficul de aplicații dependente de date a fost, de asemenea, perturbat. Punctual, conexiunile s-au restabilit diferit în funcție de zonă. Operatorul a comunicat că investighează cauzele concrete ale avariei.

Situația Vodafone a coincis și poate avea legătură cu dificultăți raportate la nivel internațional pentru unele servicii Google, inclusiv YouTube.

Potrivit Freedom of Expression Association din Turcia și site-ului Downdetector, întreruperile au început joi dimineață și au afectat temporar utilizatorii din Turcia, Grecia, Germania și alte țări din sud-estul Europei, inclusiv România.

Datele colectate de platformele de monitorizare arată că serviciile au fost parțial restabilite înainte de ora 09:00 GMT. Totuși, utilizatori din Grecia, Bulgaria, Serbia și România au semnalat în continuare probleme de acces la site-uri, YouTube și contacte telefonice asociate cu Gmail.

În Turcia, ministrul adjunct al Transporturilor și Infrastructurii, Omer Fatih Sayan, a confirmat pe rețeaua X că autoritatea de securitate cibernetică a solicitat un raport tehnic de la Google. Harta publicată de acesta arată că, pe lângă Turcia, au fost afectate și părți din Ucraina, Rusia și vestul Europei.

În România, problemele Vodafone s-au suprapus cu dificultățile de acces la serviciile Google, o dublă provocare pentru mulți utilizatori. Efectul general a fost resimțit sub forma unei conectivități precare, atât la nivel de rețea mobilă, cât și la nivel de servicii online globale.