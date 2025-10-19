România se afla într-o stare de colaps total în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, dezvăluie jurnalistul Matei Udrea, prezentând un document economic datat 30 noiembrie 1988, care arăta dimensiunea dezastrului din economia comunistă.

Potrivit acestuia, dacă nu ar fi izbucnit Revoluția, țara ar fi ajuns să semene mai degrabă cu Coreea de Nord, întrucât resursele erau epuizate, iar populația trăia la limita supraviețuirii, „cu un pahar de apă și un colț de pâine pe zi”.

Matei Udrea a relatat că documentul, analizat împreună cu istoricul Petre Opriș, arăta cum economia României era complet blocată, cu plăți neefectuate între întreprinderi în valoare totală de peste 123,7 miliarde de lei – echivalentul a aproximativ 6 miliarde de dolari la cursul neoficial practicat atunci. Jurnalistul a explicat că, raportat la un PIB de circa 32 de miliarde de dolari, blocajul financiar reprezenta aproape o cincime din economia națională.

Potrivit datelor din raportul livrat lui Nicolae Ceaușescu, principalele cauze ale crizei erau restanțele la îndeplinirea planurilor de producție și acumularea de stocuri nevândute, în special la export, din cauza calității slabe a produselor. În consecință, fabricile, cooperativele și băncile nu se mai plăteau între ele, iar sistemul economic intrase într-o paralizie generală.

Matei Udrea a comentat că mulți români refuză să accepte aceste realități, fiind prizonieri ai unei nostalgii false.

El a susținut că mitul „eficienței” economiei ceaușiste este o invenție a memoriei colective, întreținută de generațiile care au muncit în acea perioadă și care preferă să creadă că România era o putere respectată, când, în realitate, țara se confrunta cu o productivitate foarte scăzută și rezultate economice catastrofale.

Jurnalistul a concluzionat că epoca Ceaușescu nu a fost una de aur, ci „una de coșmar”, iar adevărata perioadă de prosperitate este cea de azi.

Potrivit lui, românii trăiesc în prezent mai bine decât oricând în istorie, chiar peste nivelul pe care l-ar justifica productivitatea reală, ceea ce explică și actualele dezechilibre bugetare.

El a mai adăugat că, în aproximativ un deceniu, România ar putea ajunge la media de trai și dezvoltare a Uniunii Europene, o performanță greu de imaginat în 1989, când PIB-ul pe locuitor era la doar 32% din media europeană, iar salariul mediu net nu depășea 120 de dolari – de aproape zece ori mai mic decât cel actual, care depășește 1.100 de dolari.