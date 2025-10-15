Din cuprinsul articolului Judecătorii militari resping cererea de rejudecare a procesului soților Ceaușescu

Judecătorii militari au respins, recent, cererea de rejudecare a procesului în care Elena și Nicolae Ceaușescu au fost condamnați la moarte în decembrie 1989.

La 35 de ani după execuția celor doi, care au condus România comunistă, Mircea Oprean — ginerele lor și fostul soț al lui Zoe Ceaușescu — a cerut anularea sentinței din 25 decembrie 1989. El a susținut că procesul a fost nedrept, fără probe și cu încălcarea legii. Oprean a declarat în fața instanței militare că socrii săi au fost împușcați la Târgoviște, în ziua de Crăciun, fără să li se permită să facă apel la decizie.

Instanța militară a respins cererea lui Mircea Ioan Oprean prin care acesta voia ca dosarul să fie trimis la Curtea Constituțională. Cererea a fost considerată inadmisibilă (adică nu putea fi acceptată). Decizia poate fi contestată în 48 de ore. De altfel, instanța militară a respins și apelul lui Oprean împotriva sentinței din 25 decembrie 1989, prin care soții Ceaușescu au fost condamnați la moarte.

Oprean trebuie să plătească statului 300 de lei pentru cheltuielile de judecată.

„I. În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea – Ioan privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.409 Cod procedură penală. Cu recurs în 48 de ore de la pronunțare. II. Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul Oprean Ioan – Mircea împotriva sentinței penale nr.1 din data de 25 decembrie 1989, a Tribunalului Militar Teritorial București, pronunțată în dosarul nr.1/753/1989. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia Curții Militare.

Pe data de 24 iulie 2024, Oprean a depus la Curtea Militară de Apel o cerere prin care a vrut să fie redeschis procesul soților Ceaușescu.

Judecătorii militari au spus însă că nu ei trebuie să se ocupe de caz și l-au trimis la o instanță civilă. La începutul acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că tot judecătorii militari sunt cei care trebuie să judece dosarul. După trei ședințe de judecată, aceștia au hotărât astăzi să respingă cererea de rejudecare a procesului.