Industria financiară din Germania reclamă de ani de zile povara reglementărilor stricte, care, potrivit reprezentanților din sector, a dus la pierderi de cotă de piață în favoarea băncilor din afara Europei.

Friedrich Merz, fost președinte al BlackRock Germania, a reluat recent această temă într-un discurs în care a afirmat că, deși stabilitatea sistemului financiar s-a consolidat după criza din 2008, efectele asupra economiei germane au fost devastatoare.

„Băncile sunt prea puternic reglementate”, a spus Merz.

El a avertizat că mediul de afaceri european riscă să rămână în urmă față de Statele Unite. Cancelarul german consideră că măsurile de siguranță și rezervele impuse după criza financiară au devenit o frână în calea creditării și a investițiilor.

O parte semnificativă a cadrului de reglementare bancară este stabilită la nivelul Uniunii Europene, iar Bruxellesul evaluează în prezent posibilitatea de a urma exemplul administrației Trump, care a relaxat mai multe reguli financiare adoptate după 2008.

Surse citate de Reuters afirmă că Friedrich Merz dorește să stimuleze creșterea economică prin reducerea presiunii asupra băncilor, în special prin diminuarea cerințelor de capital și simplificarea raportărilor financiare.

Oficiali din sectorul bancar german consideră că o astfel de mișcare ar îmbunătăți capacitatea instituțiilor financiare de a concura la nivel global și ar accelera relansarea creditării economiei reale.

În timp ce Berlinul pare decis să exploreze o cale de echilibru între stabilitate și competitivitate, BCE pledează pentru prudență.

Planurile de dereglementare au fost însă întâmpinate cu rezervă de către liderii Băncii Centrale Europene (BCE). Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că „dereglementarea nu ar trebui realizată prin reducerea standardelor pentru bănci”, subliniind riscul apariției unor dezechilibre similare celor care au precedat criza financiară globală.

Și Isabel Schnabel, membră a Consiliului Executiv al BCE, a avertizat că relaxarea reglementărilor ar putea alimenta instabilitatea financiară și „planta semințele viitoarelor crize”.

Propunerea cancelarului Merz va fi discutată la nivel european în lunile următoare, într-un context marcat de încetinirea economiei germane și de presiunea tot mai mare asupra băncilor de a-și crește profitabilitatea.