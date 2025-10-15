Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a explicat de ce cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat modificările legii, după ce au apărut informații că șoferii ar putea pierde dreptul de a alege service-ul auto.

El a spus că oamenii plătesc mai mult decât ar trebui, iar diferența este suportată de toți cei care cumpără asigurări. Mititelu a precizat că despăgubirea este plătită de asigurator, nu de clienți. Procesul începe cu verificarea daunei, constatarea acesteia și stabilirea ofertei de despăgubire, iar apoi se folosesc serviciile de reparații sau închiriere a mașinii. El a subliniat că asiguratorul trebuie să fie responsabil și să se asigure că banii propuși sunt suficienți pentru rezolvarea problemei.

Mititelu a explicat că dreptul șoferilor de a alege liber service-ul nu este afectat și este protejat de legea românească și de directiva europeană. Valoarea despăgubirii se stabilește întotdeauna între asigurator și beneficiar, cu acordul acestuia. Unele amendamente propuse, care ar fi schimbat sistemul, au fost eliminate, dar ar putea fi incluse într-un viitor proiect de lege pentru a face procesul mai echilibrat și mai eficient.

„Cert este că se plătește mai mult decât trebuie și toată diferența aceea o împărțim cu toții cei care cumpărăm asigurări RCA și uităm de fiecare dată că cel care plătește despăgubire este asigurătorul, nu altcineva. Din acest motiv, întâi se face avizarea daunei, se face constatarea, se face ofertarea și acceptarea ei, după care se accesează serviciul de reparații și serviciul de închiriere a vehiculului, iar cel care face oferta trebuie să fie responsabil, adică asiguratorul, că sumele sunt suficiente pentru rezolvarea problemei. Dreptul de a alege în service-ul rămâne unul neafectat și de altfel este protejat și de legea noastră și este protejat și de directiva europeană. Valoarea de despăgubire, și în prezent și în viitor, tot între asigurator și beneficiarul despăgubirii se va stabili la propunere asiguratorului și cu acceptul beneficiarului. Ceea ce ar fi urmat să aibă loc ca modificare în acest sistem prin acele amendamente, care au fost deocamdată eliminate și probabil vor fi parte dintr-un viitor proiect de lege de amendare a legii RCA. Era vorba de introducerea unor reguli suplimentare prin care să facem procesul mai eficient și mai echilibrat. Acest exemplu este exact ceea ce noi considerăm a fi un abuz în asupra întregii piețe de asigurări RCA. Abuz pentru pentru că de fapt, ceea ce lipsește din această descriere este acel dialog, acea înțelegere între asigurator și beneficiarul despăgubirii care ar trebui să aibă loc înainte de a se accesa beneficiile menționate de dumneavoastră”, a zis el la Digi24.

În ceea ce privește prețul polițelor RCA, el a explicat că acesta depinde nu doar de valoarea despăgubirilor, ci și de numărul mare de accidente. Mititelu a subliniat că, pentru a reduce primele de asigurare, trebuie să scadă și frecvența daunelor, deoarece 70-80% din banii colectați se întorc sub formă de despăgubiri.

„Dacă vrem reducerea primelor de asigurare, trebuie să reducem frecvența daunelor. 70-80% din banii strânși din prime merg înapoi la despăgubiri”, a afirmat el.

În prezent, există mii de procese între firmele de asigurări și service-uri auto, multe fiind cauzate de diferențele de preț dintre devize și sumele acceptate de asiguratori. Mititelu a spus că, anual, sunt între 4.000 și 5.000 de astfel de procese, un număr mic comparativ cu cele aproximativ 350.000-400.000 de dosare de daună, dar toate au legătură cu aceste diferențe de preț. În plus, asiguratorul plătește o sumă, iar diferența trebuie discutată ulterior.

„Sunt undeva între 4000 și 5000 pe an, relativ puține față de cele aproape 350.000-400.000 de dosare de daună, dar toate acestea au legătură cu aceste diferențe de preț. Ba mai mult, asiguratorul plătește o sumă, după care diferența rămâne să fie discutată”, a mărturisit el.

Executivul a schimbat Legea RCA, modificările afectând modul în care șoferii își gestionează asigurările auto. Noua lege permite suspendarea poliței RCA atunci când mașina este scoasă temporar din circulație, dar trebuie să fie parcată într-un loc privat. Totodată, verificarea dacă o mașină are RCA se va face automat, cu sisteme electronice de control al traficului, fără să fie nevoie să oprească vehiculele.

Această măsură are scopul de a reduce birocrația și de a face controalele mai eficiente.