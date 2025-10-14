Invocând necesitatea alinierii legislației românești la cerințele Comisiei Europene privind modificarea Legii RCA nr. 132/2017, după cinci ani de tentative eșuate, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), împreună cu reprezentanți ai industriei de asigurări și cu sprijinul unui deputat al minorităților naționale – soțul unei persoane care deține o companie de brokeraj în domeniu –, au reușit să obțină acordul unui număr limitat de parlamentari pentru promovarea unui proiect complex.

Acesta vizează nu doar transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021, ci și introducerea unor amendamente suplimentare considerate favorabile companiilor multinaționale de asigurări, cu potențial impact negativ asupra celor aproximativ opt milioane de conducători auto din România care achită polițe RCA.

În procesul de analiză a modificărilor propuse la această lege, Parlamentul României nu a luat în considerare două aspecte fundamentale: efectele asupra persoanelor care achiziționează polițe de asigurare și consecințele asupra mediului economic românesc.

Stabilirea costurilor de reparație ar urma să fie realizată doar de compania de asigurări, fără a se lua în considerare valoarea efectivă indicată în devizul emis de service-ul auto care efectuează lucrarea.

Determinarea metodei de reparație și a tipului de piese utilizate ar reveni în întregime companiei de asigurări, deși aceasta nu deține expertiză tehnică în domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor.

Persoana prejudiciată în baza unei polițe RCA nu va mai putea desemna, prin împuternicire, o altă persoană sau o unitate service care să acționeze în numele său în procesul administrativ de soluționare a daunelor.

În cazul daunelor acoperite de polița RCA, persoana afectată nu va mai avea libertatea de a selecta service-ul auto, fiind obligată să utilizeze exclusiv atelierele desemnate de compania de asigurări.

Există riscul ca persoana afectată să nu mai beneficieze de rambursarea costurilor pentru închirierea unui autovehicul de înlocuire pe durata reparației.

Persoana prejudiciată va trebui să suporte inițial diferența dintre costul real al reparației, așa cum este documentat de service-ul auto, și suma achitată de asigurător, urmând apoi să solicite recuperarea acestei diferențe de la vinovat, în conformitate cu principiul reparației integrale a prejudiciului, confirmat în mod constant de Curtea Constituțională a României în deciziile din 2022 și 2023.

Modificările legislative în discuție ridică mai multe probleme și incoerențe: de exemplu, decontările directe efectuate de asigurători au dus la un deficit anual de aproximativ 1 miliard de euro în bugetul de stat, favorizând, totodată, evaziunea fiscală și munca nedeclarată. Adoptarea amendamentelor propuse ar putea dubla această pierdere.

Având în vedere că polița RCA este o asigurare obligatorie, cu rol social important, obligarea persoanei prejudiciate să acopere diferența dintre despăgubirea plătită de asigurător și costul real al daunelor ar diminua eficiența acestei protecții și ar pune sub semnul întrebării justificarea caracterului său obligatoriu.

Propunerile de modificare a legii RCA creează un risc semnificativ pentru persoanele păgubite, deoarece restrâng sau elimină drepturile consumatorilor și garanțiile care le protejează interesele.

În termeni mai simpli, acestea ar putea avea următoarele efecte:

Încalcă drepturile de proprietate și libertatea economică garantate de Constituția României (art. 44, 45, 135, 136) și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

Contravin regulilor privind concurența, atât la nivel național (Legea nr. 21/1996), cât și european (art. 101 și 102 TFUE), ceea ce ar putea atrage sancțiuni împotriva României printr-o procedură de infringement;

Depășesc limitele legale ale societăților de asigurare stabilite prin Codul Civil și Legea nr. 237/2015, care nu le permit să decidă prețuri aplicabile altor domenii;

Amenință principiul reparării integrale a prejudiciului, forțând păgubiții fie să nu își repare mașinile, fie să le repare în condiții improprii, fie să plătească diferența din propriul buzunar pentru daune provocate de alții, cu riscuri pentru siguranța rutieră;

Creează discriminări între cetățenii români și cei străini: românii nu vor putea repara integral daunele din cauza plafonării despăgubirilor, în timp ce străinii vor putea beneficia de repararea completă a prejudiciului.

Practic, aceste amendamente ar introduce reguli care limitează drepturile persoanelor păgubite și ale asiguraților, reduc standardele de calitate pentru reparațiile auto după accidente și pun în pericol siguranța pe drumurile publice — toate acestea în beneficiul financiar al companiilor de asigurări, care ar obține astfel un control mai mare asupra procesului RCA obligatoriu.

Cea mai controversată parte a acestor propuneri vine de la deputatul minorităților naționale, care are legături financiare directe cu piața RCA din România, familia sa fiind implicată în distribuția acestor asigurări.

Un exemplu concret este prevederea prin care persoana păgubită își pierde drepturile dacă nu trimite, în termen de 60 de zile, obiecțiuni scrise referitoare la oferta de despăgubire primită de la compania de asigurări.

„În acest caz, persoana prejudiciată, în termen de 60 de zile de la primirea ofertei din partea asiguratorului, are obligația de a comunica acestuia eventualele obiecții cu privire la suma ce face obiectul ofertei de despăgubire, în caz contrar considerându-se o acceptare expresă tacită.”, spune Iulius Marian Firczak, deputat Minorități.

Propunerea elimină posibilitatea de a încheia o poliță RCA valabilă mai puțin de șase luni, ceea ce înseamnă că nu va mai fi disponibilă nici varianta de asigurare pe o lună.

„La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 5 – (1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă de 6 luni sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului.”, mai spune Iulius Marian Firczak, deputat Minorități.

Singurele inițiative care vor fi discutate în comisiile de specialitate din Parlament provin de la asigurători, prin deputatul Iulius Marian Firczak, și de la un număr redus de parlamentari. Propunerile venite din partea asociațiilor de consumatori, a reprezentanților industriei transporturilor sau a service-urilor auto — care răspund chiar și penal pentru reparațiile realizate — nu au fost luate în considerare în analiza modificărilor Legii RCA.

Dacă principalul grup afectat de aceste modificări legislative sunt șoferii români — aproximativ 8 milioane de asigurați RCA —, impactul se va resimți și în întreaga industrie autohtonă. Vor fi afectate companiile de transport, service-urile auto, distribuitorii de piese, echipamente și materiale de vopsitorie, firmele de rent-a-car și cele de leasing, care se vor confrunta cu returnări masive de vehicule închiriate sau în leasing.

Având în vedere că principalele beneficii par să meargă către companiile multinaționale, în timp ce mediul de afaceri românesc și cetățenii sunt marginalizați, COTAR face un apel public către Parlament și Guvern. Impunerea acestor modificări fără consultarea tuturor părților interesate, cu excepția asigurătorilor, va provoca proteste naționale. Acestea ar putea include:

Suspendarea activității firmelor de transport de persoane și mărfuri;

Închiderea temporară a service-urilor auto;

Blocarea distribuitorilor de piese, materiale de vopsitorie și echipamente de service;

Suspendarea activității firmelor de rent-a-car și leasing;

Implicarea cetățenilor nemulțumiți de abuzurile constante ale autorităților statului român.

Acțiunile vor fi declanșate pentru a proteja drepturile șoferilor și sustenabilitatea mediului de afaceri autohton.

„Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări, deoarece TOATE aceste modificări sunt în avantajul multinaționalelor din asigurări și prejudiciază grav interesele celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA.Actuala clasă politică aflată la guvernare, în loc să se orienteze după legislațiile RCA din țări cu democrații consolidate și cu experiență în domeniul asigurărilor auto (de exemplu, Germania și Austria) – legislații care au în centru nevoile consumatorului de asigurări – pur și simplu ignoră consumatorul român și îl aservește societăților multinaționale din asigurări, care primesc cadou cea mai favorabilă lege a asigurărilor RCA din Europa și controlul deplin asupra pieței din România! Invităm mass-media alături de noi, la Parlament, pentru a transmite în direct momentul în care se va consuma execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto, cea care generează 15% din PIB-ul României, o execuție susținută de vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, persoană care demonstrează constant că a ales tabăra asigurătorilor și nu este capabil să exercite o funcție care trebuie să fie imparțială, în serviciul cetățenilor români” – a declarat Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR

COTAR reamintește Parlamentului că rolul său este să reprezinte cetățenii, nu companiile multinaționale. În timp ce nivelul de trai al românilor scade, aceste societăți de asigurări obțin profituri record și evită plata TVA, transferând profiturile în străinătate.

Astfel, solicită Parlamentului să voteze proiectul în forma adoptată de Senat, pentru a transpune rapid Directiva Europeană și a respecta bicameralismul.