Marian Gherman a activat peste 25 de ani în magistratură, având o carieră variată, care a cuprins dosare de crimă, corupție și spălare de bani. A devenit cunoscut la începutul anilor 2000 pentru anchete care au stârnit atenția opiniei publice.

Potrivit publicației brasovultau.ro, primul dosar mediatizat instrumentat de el a fost uciderea unei casiere de la o casă de schimb valutar din București, în 1999. Câțiva ani mai târziu, a anchetat cazul copilului de 12 ani din Cioplani, găsit fără viață în condiții tragice, o crimă care a rămas nerezolvată până astăzi.

Ulterior, în perioada în care activa la Parchetul General, Gherman a participat la instrumentarea dosarului Elodia Ghinescu, una dintre cele mai urmărite anchete din România postdecembristă, dar și a cazului de omor din Joseni (Harghita), în care viceprimarul Csala Zsolt a fost ucis.

În 2009, Gherman a fost transferat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, unde a redeschis dosarul afaceristului Traian Trifa, ucis în condiții violente. După mai multe luni de anchetă, doi suspecți – Florin Moldovan și Ovidiu Răchită – au fost condamnați definitiv la 20, respectiv 18 ani de închisoare pentru omor calificat. Cazul a marcat o etapă importantă în cariera sa, fiind urmat de transferul la Direcția Națională Anticorupție.

La DNA, Marian Gherman a instrumentat mai multe dosare de corupție, cel mai cunoscut fiind cel al Autorității de Supraveghere Financiară – Carpatica Asig, în care a fost reținut fostul președinte ASF, Dan Radu Rușanu. Acesta a fost acuzat de constituire de grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului și folosirea influenței, dar a fost achitat definitiv în 2017.

În 2016, Gherman a trimis în judecată mai multe persoane, printre care și procurorul Ovidiu Toma și fostul șef al Poliției Rutiere Teleorman, Dănuț Dobre. Dosarul s-a încheiat însă cu achitări definitive, instanța reținând că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

În 2020, Gherman a părăsit DNA și s-a întors la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, exprimându-și nemulțumirea față de deciziile conducerii Direcției. Plecarea sa a avut loc la o săptămână înainte de pronunțarea în dosarul Carpatica – Dan Hosu, instrumentat tot de el.

După mai bine de două decenii de activitate, în 2024 s-a pensionat, iar în ultimele luni s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni un mesaj de condoleanțe, exprimând „profundul regret pentru încetarea din viață a domnului Ionel-Marian Gherman” și recunoscând contribuția sa la anchete importante din ultimii 25 de ani.

Trupul neînsuflețit al procurorului este depus la Capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Titan, București, unde colegii și apropiații îi pot aduce un ultim omagiu.

Foști colegi l-au descris ca pe un magistrat exigent, dar corect, „cu o memorie de dosar remarcabilă și o prezență impunătoare în sala de judecată”. Potrivit unor surse judiciare, Gherman era cunoscut pentru rigoarea profesională și refuzul de a face compromisuri, fiind considerat parte a „vechii gărzi” a procurorilor formați în perioada Kövesi.