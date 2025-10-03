Laura Codruța Kovesi, șefa procurorilor europeni, atrage atenția că fraudele legate de subvențiile UE nu reprezintă un fenomen izolat în Grecia, ci sunt răspândite în întreaga Uniune Europeană.

Fosta șefă DNA avertizează că fondurile destinate agriculturii, care constituie aproximativ o treime din bugetul Uniunii Europene, devin adesea obiectul unor manevre frauduloase și al corupției.

Ea a subliniat joi că problemele legate de corupție nu se limitează la Grecia sau Slovacia: subvențiile agricole și alte fonduri europene sunt expuse riscului de abuz în toate statele membre ale Uniunii.

O schemă frauduloasă de proporții uriașe, prin care s-au urmărit sume de sute de milioane de euro din fondurile UE, a provocat un adevărat șoc.

Anul acesta, la Atena, numeroși cetățeni au intrat în vizorul autorităților după ce au încasat subvenții agricole pentru terenuri inexistente sau pentru activități agricole pe care nu le-au realizat.

Scandalul a dus la demisia mai multor membri ai guvernului, inclusiv miniștri și secretari de stat, suspectați de implicare în fraude.

Laura Codruța Kovesi, conducătoarea Parchetului European, a afirmat într-un interviu acordat POLITICO că situația din Grecia nu reprezintă o excepție în cadrul Uniunii Europene.

„Nu aș spune că Grecia este foarte diferită. Am observat fraude cu subvențiile în aproape toate statele membre, diferența constă în câte cazuri avem. În Grecia am descoperit că modul în care a fost comisă activitatea infracțională a fost foarte sistematic și foarte bine organizat, cu implicarea unor oficiali cumva înalți. Dar vedem aceleași lucruri și în alte state membre”, spune Laura Codruța Kovesi.

Fondurile consistente destinate agriculturii în Uniunea Europeană, care însumează aproximativ o treime din bugetul comunitar, atrag adesea tentative de fraudă și corupție.

În cadrul unei conferințe de presă, Kovesi a relatat că a primit o scrisoare de la un agricultor grec care reclama că fermierii corecți au fost defavorizați la accesarea fondurilor UE, în favoarea celor care au plătit mită.

Un alt punct central în atenția lui Kovesi este Facilitatea de Redresare și Reziliență, creată după pandemia de COVID-19 pentru a canaliza fonduri masive destinate relansării economice a statelor membre.

„Acum avem aceste fonduri RRF. Desigur, crima organizată a îndreptat atenția asupra acestui lucru pentru că poate face bani”, a declarat ea.

Kovesi s-a aflat la biroul vamal din portul Pireu, cel mai important al Greciei, acolo unde procurorii europeni descoperiseră o rețea complexă menită să ocolească taxele antidumping la importurile din China, reprezentând cea mai amplă investigație de acest tip.

„Regulile jocului s-au schimbat, nu mai există refugii sigure pentru voi. Am descoperit un nou continent al criminalității. Crima organizată se intensifică prin fraudarea bugetelor UE și naționale.”

Pentru a gestiona asemenea anchete complexe, Kovesi își propune să întărească echipele de lucru, atât la Atena, cât și în alte locații strategice.

Fosta șefă DNA a cerut suplimentarea echipei sale cu procurori europeni detașați pentru a coordona investigații transfrontaliere privind fraudele la bugetul UE, alături de anchetatori financiari din cadrul poliției și autorităților vamale și fiscale naționale, dedicați integral cazurilor Parchetului European.

„Nu există o țară curată. Toată lumea este afectată de corupție și fraudă financiară”, a spus ea.

În Grecia, echipa coordonată de Kovesi analizează numeroase dosare, printre care și presupusa deturnare de fonduri europene legată de tragedia feroviară de la Tempi, soldată cu 57 de victime.

În urma acestui caz, guvernul conservator Noua Democrație a refuzat solicitarea Parchetului European de a lua măsuri împotriva a doi foști miniștri.

„Corupția poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a repetat ea.

De asemenea, autoritățile guvernamentale au împiedicat desfășurarea unei investigații vizând miniștri suspectați de implicare într-o schemă complexă de fraudă agricolă.

Parchetul European cercetează modul în care schema de fraudă a implicat antreprenori, figuri politice și angajați ai OPEKEPE, agenția de stat responsabilă cu supravegherea alocării subvențiilor europene.

„OPEKEPE a devenit acronimul pentru corupție, nepotism și clientelism”, a spus ea în timpul conferinței de presă. „La fel ca în cazul Tempi, această anchetă penală nu și-a putut dezvolta întreaga amploare din cauza constituției grecești.”

Constituția Greciei prevede că doar parlamentul de la Atena poate autoriza anchetarea și urmărirea penală a membrilor sau foștilor membri ai guvernului.

Parchetul European a semnalat problema atât Comisiei Europene, cât și autorităților de la Atena, primind garanții că această restricție legală va fi modificată în viitor.

Întrebată despre investigațiile aflate în derulare în parlamentul de la Atena, șefa Parchetului European a menționat tentativele masive de intimidare a anchetatorilor săi din Grecia.