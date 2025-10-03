Informația a fost confirmată de Adam Stifter, subsecretar de stat ungar pentru Afaceri Estice, în cadrul unei vizite efectuate la Așgabat, capitala turkmenă, potrivit The Moscow Times.

„În sectorul energetic, contăm pe Turkmenistan ca partener de încredere (…) Ungaria depinde de importurile de gaze naturale din diverse țări, așa că privim (și) spre Turkmenistan cu mare speranță că va deveni în curând un furnizor de gaze pentru Europa, mai precis pentru Ungaria”, a afirmat Stifter.

La doar o zi distanță, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a anunțat încheierea celui mai lung contract din istoria țării pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (GNL). Acordul, semnat cu gigantul francez Engie, se va aplica în perioada 2028–2038 și prevede livrarea unui volum total de 4 miliarde de metri cubi.

Totodată, la începutul lunii septembrie, Budapesta a parafat un alt contract, de această dată cu Shell (Marea Britanie), pentru cumpărarea a 2 miliarde de metri cubi de gaze anual. Furnizarea va începe în 2026, iar înțelegerea are o durată de 10 ani.

Deși guvernul ungar se opune public renunțării la gazul rusesc, aceste contracte arată o strategie discretă de diversificare a surselor, observă Natalia Milchakova, analist principal la Freedom Finance Global.

În privința Turkmenistanului, rămâne incert atât volumul disponibil, cât și traseul de transport.

„Fie va fi folosită infrastructura de transport a Azerbaidjanului, care are, la rândul său, planuri de a exporta gaze către Europa, fie va fi folosită infrastructura Iranului, cu care UE are relații foarte dificile, din cauza sancțiunilor. O altă variantă ar fi furnizarea prin gazoductul TurkStream în baza unui contract cu Gazprom”, a explicat Milchakova.

Potrivit estimărilor realizate de think tank-ul finlandez CREA, Ungaria plătește lunar circa 500 de milioane de euro Rusiei pentru petrol și gaze. Doar în iulie, importurile de gaze au costat 285 de milioane de euro, iar cele de petrol, aproximativ 200 de milioane. Spre comparație, Slovacia – care continuă să se aprovizioneze tot prin conductele rusești – achită în jur de 50 de milioane de euro pe lună.

Gazprom are semnat cu Ungaria un contract pe termen lung, valabil până în 2036, pentru 4,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, menționează The Moscow Times.

Pe de altă parte, Bulgaria susține inițiativa Uniunii Europene de a opri importurile de gaze rusești în blocul comunitar până la finalul lui 2027, după cum a relatat Politico. Țara balcanică găzduiește ultimul punct prin care gazul rusesc ajunge în UE.

„În calitate de stat membru al UE, Bulgaria își aliniază acțiunile cu legislația și politicile europene, inclusiv eliminarea treptată (propusă) până la sfârșitul anului 2027”, a declarat ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov.

„Până la 1 ianuarie 2028, se așteaptă să fie complet eliminat consumul de gaze rusești în Europa”, a adăugat el.

Declarația sa a venit la scurt timp după ce premierul Rosen Jelyazkov a anunțat sprijinul guvernului său pentru oprirea treptată a fluxului de gaz rusesc. Această poziție a fost exprimată și în contextul discursului președintelui american Donald Trump, susținut la ONU, unde a cerut statelor europene să renunțe la dependența energetică de Moscova.