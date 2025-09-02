Gazprom și gigantul chinez China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un nou set de documente prin care consolidează cooperarea energetică dintre Moscova și Beijing. Acordurile au fost parafate marți, cu ocazia vizitei președintelui rus Vladimir Putin în China, vizită ce include și participarea acestuia la parada de miercuri din piața Tiananmen.

Directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a anunțat că livrările prin conducta Power of Siberia vor fi crescute de la 38 de miliarde metri cubi la 44 de miliarde metri cubi pe an. În paralel, prin gazoductul din Extremul Orient, fluxurile vor urca de la 10 miliarde la 12 miliarde metri cubi anual.

„Gazprom şi CNPC au semnat, de asemenea, azi un nou memorandum de cooperare strategică, care reflectă o nouă etapă a colaborării noastre cu CNPC”, a subliniat Miller.

Printre documentele parafate se află și un Memorandum obligatoriu din punct de vedere legal privind construcția conductei Power of Siberia 2, alături de gazoductul de tranzit Soyuz Vostok, care va trece prin Mongolia. Proiectul Power of Siberia 2 este evaluat la 13,6 miliarde de dolari și ar urma să transporte 50 de miliarde metri cubi de gaze anual către nord-vestul Chinei.

Timp de peste jumătate de secol, Rusia a furnizat Europei până la 180 de miliarde metri cubi de gaze anual, generând încasări de circa 90 de miliarde de dolari. În 2019, Moscova a deschis ruta estică prin Power of Siberia 1, alimentată din zăcămintele din estul Siberiei.

Blocajele în construcția Power of Siberia 2 au determinat Beijingul să insiste pentru creșterea livrărilor prin conductele existente, în condițiile în care reorientarea energetică a Moscovei către Asia devine din ce în ce mai clară.

Prin aceste acorduri, Rusia și China își consolidează statutul de actori majori pe piața globală a energiei. Creșterea interdependenței lor economice survine într-un moment de tensiuni geopolitice accentuate și marchează o etapă strategică în repoziționarea fluxurilor energetice de la Vest către Est.