În ultimii ani, locatarii din mai multe blocuri turn din Ploiești s-au confruntat cu dificultăți legate de gestionarea deșeurilor. În 2020, numeroase asociații de proprietari au decis să renunțe la camerele de precolectare, fie din cauza mirosurilor neplăcute, fie a costurilor ridicate de întreținere. Spațiile respective au fost ulterior închise sau transformate în depozite ori spații tehnice.

Un ploieștean a relatat că decizia de desființare a fost luată de comun acord între locatari, după ce tubulatura de gunoi a devenit o sursă constantă de disconfort.

„Locuiesc într-un bloc turn din Ploiești. În 2020, toți locatarii am fost de acord cu desființarea tubulaturii pentru gunoi. Decizia a fost luată pentru a scăpa de mirosul deșeurilor din bloc. Mai mult existau costuri de fiecare dată când se înfunda ghena”, a spus acesta.

Locatarii s-au lovit și de refuzul operatorului de salubritate de a ridica deșeurile direct din camerele de precolectare, ceea ce i-a obligat să găsească soluții provizorii.

„În 2020, am primit o atenționare că operatorul nu mai ridică gunoiul din camera de precolectare. Trebuia să pândim mașina de gunoi, așa că a fost închisă camera de precolectare, iar gunoiul îl ducem la tomberoanele de lângă bloc”, a mai precizat ploieșteanul.

Acesta a adăugat că există neclarități privind noile insule ecologice:

„Am înțeles că insulele ecologice care sunt amplasate acum sunt strict pentru blocurile cu patru etaje. Este adevărat? La această oră noi plătim valoarea serviciilor pentru colectarea deșeurilor”, a întrebat acesta.

Conflictul dintre locatari și operatorul de salubritate a izbucnit în momentul în care compania a anunțat că nu va mai ridica gunoiul depozitat în camerele închise. În lipsa unor spații conforme, tomberoanele trebuiau amplasate în exteriorul blocurilor, conform reglementărilor.

O parte dintre asociațiile de proprietari au decis să amenajeze camerele de precolectare conform normelor, dotându-le cu containere separate pentru fiecare tip de deșeu. În unele cazuri, acestea au angajat și personal dedicat curățeniei și întreținerii.

Pe de altă parte, alte asociații au preferat să renunțe definitiv la aceste spații, considerând că întreținerea lor presupune costuri prea mari. Astfel, locatarii acestor imobile au ajuns să folosească platformele publice din apropiere, ceea ce a dus la supraaglomerarea acestora.

Contactat telefonic, directorul tehnic al RASP Ploiești, Vasile Ionescu, a explicat că legislația locală impune din nou funcționarea camerelor de precolectare pentru blocurile turn, scriu cei de la observatorulph.ro.

„La nivelul municipiului Ploiești sunt 390 de camere de precolectare la blocurile turn din Ploiești și 241 de platforme la blocurile cu patru etaje. Camerele de precolectare trebuie să fie operaționale pentru colectarea deșeurilor de către operator. Insulele ecologice sunt numai pentru blocurile cu patru etaje”, a precizat acesta.

În paralel cu aceste măsuri, municipalitatea ploieșteană implementează un sistem modern de gestionare a deșeurilor pentru blocurile cu patru etaje. În mai multe zone din oraș au fost amplasate insule ecologice digitalizate, concepute pentru colectarea selectivă a gunoiului pe categorii distincte de materiale.

Potrivit Primăriei Ploiești, aceste insule sunt complet automatizate și pot fi accesate doar cu ajutorul unui card distribuit fiecărei asociații de proprietari. Sistemul are scopul de a limita accesul neautorizat, de a preveni depozitările necontrolate și de a asigura o monitorizare mai eficientă a volumului de deșeuri.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii de salubritate, în acord cu cerințele europene privind colectarea separată și reciclarea. În timp ce blocurile turn vor continua să folosească camerele de precolectare, imobilele mai mici vor beneficia de aceste noi insule ecologice automatizate.