Locuitorii Sectorului 2 au acum posibilitatea să predea gratuit deșeuri voluminoase, datorită unui serviciu oferit de Primărie. Ridicarea se face în fiecare sâmbătă sau la centrele speciale de colectare, disponibile în timpul săptămânii. Procedura este simplă și implică doar câțiva pași, astfel încât fiecare cetățean să poată scăpa legal de obiectele voluminoase. Mobilierul vechi, saltelele, electrocasnicele sau molozul pot fi predate fără niciun cost. Autoritățile reamintesc importanța evitării abandonului pe domeniul public.

În Sectorul 2, colectarea deșeurilor voluminoase este disponibilă fără costuri pentru cetățeni, prin operatorul local de salubritate. Programul este valabil în fiecare sâmbătă, iar ridicarea se face direct de la adresa indicată.

Locuitorii pot scăpa de obiecte precum mobilier uzat, saltele, aparate electrice, haine, cauciucuri sau moloz. Autoritățile reamintesc că aceste deșeuri nu trebuie abandonate pe domeniul public, pentru a păstra curățenia în sector.

Pentru a beneficia de colectare gratuită, locuitorii trebuie să contacteze compania Supercom cu cel puțin 24 de ore înainte, scriu cei de la Buletin de București.

Programarea se face la numărul de telefon 021 – 9654, cu precizarea exactă a adresei. În ziua stabilită, deșeurile trebuie scoase în fața blocului sau a casei, cel târziu până la ora 09:00. Acești pași asigură o colectare rapidă și eficientă.

Procedura de colectare gratuită:

să contacteze Supercom, cu minim 24 de ore înainte, la numărul de telefon: 021 – 9654;

să precizeze adresa exactă, iar operatorul vine la locațiile indicate;

să depoziteze deșeurile în fața casei sau a blocului, până la ora 9 a.m.

Începând din acest an, locuitorii Sectorului 2 au la dispoziție două centre pentru predarea gratuită a deșeurilor. Acestea funcționează de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00.

Prin această opțiune, cetățenii nu mai trebuie să aștepte ziua de colectare de sâmbătă și pot duce deșeurile oricând în timpul programului.

Cele două puncte de preluare sunt:

Centrul Obor – Strada Heliade Rădulescu nr. 33

Centrul Baicului – Strada Baicului nr. 69

Ambele centre acceptă mai multe tipuri de deșeuri:

textile,

obiecte voluminoase,

deșeuri rezultate din construcții,

deșeuri vegetale,

aparate electrice.

Predarea deșeurilor este permisă doar locuitorilor care pot dovedi domiciliul în Sectorul 2, printr-un document valabil.

Materialele trebuie sortate înainte, fiind interzis amestecul diferitelor tipuri de deșeuri. Volumul maxim acceptat este de 1 metru cub, iar pentru cantități mai mari trebuie trimisă o solicitare la adresa contact@supercom.ro. Fiecare persoană poate preda cel mult 2 metri cubi pe lună.

Pentru detalii legate de predarea sau ridicarea deșeurilor, locuitorii se pot adresa operatorului de salubritate prin email, la contact@supercom.ro. Comunicarea prealabilă cu operatorul este esențială pentru respectarea programului și condițiilor impuse.

În anul precedent, Primăria Sectorului 2 a anunțat distribuirea a 130.000 de pubele și 2.500 de module metalice pentru blocuri și case. Procesul a fost derulat etapizat, pentru a acoperi toate zonele sectorului. Scopul acestei investiții este îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de colectare selectivă.