Doi locuitori din București au fost sancționați drastic după ce au decis să evacueze n vechi aruncându-l ilegal pe o stradă din Sectorul 6. Poliția Locală a anunțat că această practică nu este doar incorectă, ci și sancționată cu amenzi considerabile, care pot ajunge chiar la câteva mii de lei.

Totul a ieșit la iveală după ce un polițist local a observat deșeurile voluminoase abandonate necorespunzător în apropierea unui punct trafo, unde au fost depozitate diverse piese: textile, uși, fotolii și fragmente de canapea. Un document găsit printre obiecte a dezvăluit identitatea uneia dintre persoanele implicate — o femeie care, împreună cu ginerele său, apelase la ajutorul unui bărbat pentru a scăpa rapid de mobila veche.

„Un document ne-a condus la un caz de abandon ilegal de mobilier. Textile, 6 uși, 2 fotolii și părți dintr-o canapea. Toate înșirate în spatele blocului la un punct trafo. Așa s-a gândit o doamnă că e civilizat să își facă curățenie în apartament. De fapt, cu ajutorul ginerelui a crezut că poate rezolva problema pentru câteva sute de lei și a tocmit un bărbat să facă asta. Cam atât ar fi costat încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare. În schimb s-a ales cu o amendă de 3.000 de lei! Polițistul local de zonă îl cunoaște foarte bine inclusiv pe bărbatul care s-a oferit să o scape de resturile de mobilier. L-a mai amendat în trecut. În afară de mărturia femeii, a văzut și imaginile video înregistrate de o camera video montată în zonă și a văzut cum părți din mobilă au ajuns și la o ghenă tip melc din zonă, 50 de metri mai departe. Nu a stat la discuții şi i-a aplicat bărbatului amenda maximă în valoare de 5.000 de lei! În total, sancțiuni în valoare de 8.000 de lei pentru acest singur caz. Merită? Noi am zice că nu! Domeniul public, și nu doar cel al Sectorului 6, nu este groapă de gunoi!”, au precizat polițiștii.

Poliția Locală a transmis că bărbatul care a preluat transportul și abandonul mobilierului a fost amendat cu 5.000 de lei, în timp ce femeia a primit o sancțiune de 3.000 de lei. Autoritățile au precizat că amenzile totalizează 8.000 de lei și atrag atenția asupra faptului că astfel de acțiuni sunt ilegale și dăunătoare mediului urban.

În plus, polițiștii au subliniat că în spatele fiecărei piese aruncate ilegal există un responsabil, iar identificarea lor este doar o chestiune de timp, după cum s-a întâmplat și în acest caz, unde camerele de supraveghere au confirmat implicarea celor două persoane.

Pentru a preveni astfel de situații, reprezentanții Poliției Locale au oferit și soluții legale pentru eliminarea deșeurilor voluminoase. Cetățenii care doresc să scape de mobilier vechi sau alte obiecte mari pot apela Urban Servicii, la numărul de telefon 021.413.91.15, unde pot comanda: