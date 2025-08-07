Ministrul Educației, Daniel David, a avut o întâlnire importantă cu liderii celor mai mari organizații studențești din România. Discuțiile au vizat în principal impactul actualei crize fiscal-bugetare asupra sprijinului acordat studenților, dar și posibile soluții pentru a menține un sistem educațional funcțional și echitabil.

Printre punctele centrale abordate s-a numărat și autonomia universităților în privința acordării burselor din surse proprii. Daniel David a subliniat că a militat pentru ca instituțiile de învățământ superior să-și păstreze această libertate, chiar și în condițiile restrictive ale crizei economice. Astfel, acolo unde este posibil, universitățile vor putea continua să ofere burse studenților, indiferent dacă aceștia studiază la buget sau cu taxă, pe întreaga durată a anului universitar.

Totuși, ministrul a atras atenția că flexibilitatea oferită universităților nu se poate aplica în cazul fondurilor gestionate direct de minister, din cauza limitărilor impuse de legislația actuală.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Asociației Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunii Naționale a Studenților din România (UNSR) și ai Uniunii Studenților din România. În cadrul discuțiilor, Daniel David și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul cu structurile reprezentative ale studenților și de a se implica activ în dezbaterile organizate de aceștia.

Mai mult, oficialul a transmis că susține revizuirea reglementărilor introduse ca urmare a dificultăților bugetare și că va pleda pentru modificarea acestora imediat ce situația economică a țării va permite o relaxare fiscală.

„În condițiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă și pentru fondurile la dispoziția ministerului”, transmite ministerul.

Ministerul Educației a anunțat în urmă cu două zile noile reguli privind acordarea burselor pentru anul școlar și universitar ce începe în septembrie. Conform noilor prevederi, bursele de merit și cele sociale vor fi disponibile doar pentru studenții înscriși la forma de învățământ de stat, iar cei care studiază cu taxă nu vor mai putea primi astfel de sprijin financiar de la bugetul de stat. În schimb, universitățile vor putea decide dacă oferă sprijin financiar din propriile fonduri pentru studenții care plătesc taxa.

Această decizie a provocat reacții puternice din partea organizațiilor studențești, care denunță măsura ca fiind discriminatorie și nedreaptă, invocând riscul major al creșterii ratei de abandon universitar. Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, a declarat că această modificare este nejustificată și că sprijinul financiar este esențial mai ales pentru studenții cu dificultăți materiale, iar bursele de merit trebuie să recompenseze performanța pe tot parcursul anului universitar.

Pe de altă parte, unele universități, precum Universitatea de Medicină și Farmacie din București, explorează posibilitatea de a susține studenții cu burse din propriile resurse, însă alte instituții intenționează să respecte strict noile reguli și să nu acorde finanțări suplimentare.

Schimbări similare sunt aplicate și în cazul elevilor: începând cu anul școlar viitor, rămân doar trei categorii de burse — de merit, sociale și tehnologice (pentru elevii din învățământul profesional). Totuși, criteriile de acordare devin mai stricte, astfel că doar 15% dintre elevii dintr-o clasă cu media peste 9 vor putea primi bursa de merit. Această modificare a generat critici și din partea reprezentanților părinților, care consideră că reducerea finanțării pentru burse este un pas înapoi pentru educație și subliniază că o educație de calitate necesită resurse adecvate.