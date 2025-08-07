Grupul Public Power Corporation (PPC) a încheiat primul semestru din 2025 cu un EBITDA ajustat de 1 miliard de euro, în creștere cu 7% față de perioada similară a anului trecut, consolidându-și statutul de lider regional în tranziția energetică. Venitul net a urcat la 0,2 miliarde euro, confirmând traiectoria ascendentă a companiei alimentată de investiții consistente în infrastructură modernă și energie regenerabilă.

În primele șase luni ale anului, PPC a investit 1,3 miliarde de euro, din care 90% au fost orientați către dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile, proiecte flexibile și modernizarea rețelelor de distribuție. Capacitatea instalată din surse verzi a ajuns la 6,3 GW, susținută de avansul rapid al unor proiecte noi – numai în trimestrul al doilea, 0,9 GW au intrat în faza de construcție, iar portofoliul total de proiecte aflate în dezvoltare sau pregătite pentru execuție depășește 3,7 GW.

În urma acestor investiții, producția de energie din surse regenerabile a atins 3,1 TWh în semestrul întâi, reprezentând 32% din mixul total al companiei. Performanța a fost impulsionată de creșterea cu 40% a producției eoliene și cu 17% a celei solare, susținute de condiții meteorologice favorabile și extinderea portofoliului de proiecte. În paralel, producția pe bază de cărbune a scăzut cu 6%, pe fondul angajamentului PPC de eliminare totală a lignitului până în 2026.

Parcul solar de la Ptolemaida, dezvoltat pe un fost sit minier, a adăugat încă 83 MW la capacitatea operațională și se apropie de finalizare, cu un target de 550 MW până la finele anului. Pe lângă tranziția energetică, PPC a raportat progrese notabile la capitolul ESG, reflectate în îmbunătățirea ratingului acordat de Sustainalytics și alte agenții internaționale. Aspecte precum reducerea emisiilor, gestionarea deșeurilor și implicarea comunităților locale sunt piloni centrali ai strategiei sustenabile PPC.

Chiar și în contextul unui volum ridicat de investiții, compania menține o situație financiară solidă: gradul de îndatorare netă s-a situat la 3,2x EBITDA, sub plafonul asumat, iar datoria netă a ajuns la 6 miliarde euro. Pentru performanțele obținute, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,40 euro/acțiune, cu promisiunea de a crește la 0,60 euro/acțiune până la finalul anului (+50% față de 2024).

PPC și-a consolidat poziția pe piața regională nu doar în energie, ci și pe segmente adiacente. În Grecia, rețeaua Fiber to the Home (FTTH) a ajuns la 1,3 milioane de gospodării, iar grupul a intrat pe piața de retail telecom cu un nou serviciu de internet de mare viteză. Totodată, numărul stațiilor publice de încărcare pentru mașini electrice a crescut la peste 3.500 în Grecia și România, menținând compania drept lider al e-mobilității în regiune.

Rezultatele solide din primul semestru poziționează PPC pe un trend favorabil pentru atingerea obiectivelor anuale: EBITDA ajustat de 2 miliarde euro și profit net ajustat de peste 0,4 miliarde euro. Compania își menține angajamentul față de accelerarea decarbonizării și extinderea investițiilor în infrastructură verde, mizând pe o creștere sustenabilă și randamente tot mai atractive pentru acționari.