Moșii de Toamnă (Sâmbăta Morților) cade în 2025 pe data de 1 noiembrie. Este prilejul când mulți credincioși ortodocși pregătesc pomana pentru sufletele celor adormiți. În ziua Moșilor de Toamnă, inimile credincioșilor se deschid spre milostenie și pomenirea celor plecați, într-o atmosferă de rugăciune.

Mai jos, găsiți un ghid de prețuri (septembrie 2025) care să vă ajute să estimați costul unui pachet de pomană. În supermarketurile mari din România — Mega Image, Carrefour, Kaufland, Profi, Penny, Lidl — preţurile alimentelor pentru pachetele de pomană în septembrie 2025 variază semnificativ. Produsele de bază costă de la doar câţiva lei până la preţuri aproape duble pentru branduri premium.

Produs Preț minim observat Magazin Preț maxim observat Magazin Croissante 2,50 lei Lidl / oferte săptămânale 3,50-4,00 lei Mega Image / Carrefour (varianta cu umplutură/brand) Eugenii (biscuiți cu cremă) ~5,00 lei Lidl / Penny (ofertă) 11-12 lei Carrefour / Mega Image (pachet familial) Napolitane ~4,50 lei Lidl (ofertă) 10-11 lei Mega Image / Carrefour (pachet mare) Batoane de ciocolată ~3,00 lei Lidl / Penny 6-7 lei Mega Image / Carrefour sau variante premium Ouă (cutie 10) ~9,99 lei Kaufland (ofertă) 13-14 lei Mega Image / Carrefour Cârnațiori / mezeluri mici 9-10 lei (pachet mic) Lidl / Profi 20-25 lei (sortimente mai bune sau greutate mare) Mega Image / Carrefour Salam pre-feliat 11,99-13,50 lei (150-200 g) Carrefour / Penny 20 lei+ (brand sau sortiment special) Mega Image / Kaufland Pateu mic ~2,50 lei Lidl / Profi 5-8 lei Carrefour / Mega Image Suc mic (0,33 L) 4,50-5,00 lei Lidl / Kaufland / Penny 6,50-7,00 lei Mega Image / Carrefour Fructe Banane 5-6 lei/kg Lidl / Kaufland 9-10 lei/kg Mega Image / Carrefour Mere roșii 5,59 lei/kg Mega Image – – Pere (Calitatea I) 4,99 lei/kg Kaufland (reducere) – – Mere Golden 5,99-7,89 lei/kg Penny – –

După ce am analizat prețurile alimentelor din marile supermarketuri, este important să analizăm și ofertele restaurantelor și firmelor funerare, pentru cei care preferă pachetele gata pregătite. În această perioadă, vi se propun meniuri special concepute pentru Moșii de Toamnă, incluzând colivă, colac, mezeluri, dulciuri și băuturi, livrate direct la domiciliu sau pregătite pentru Sfânta Biserică.

În București, cel mai ieftin pachet poate fi comandat de la Restaurant Papion, la prețul de 100 lei/persoană, în timp ce oferta intermediară de la La Pentelescu pornește de la 30–32 lei/persoană. Cea mai scumpă variantă, la Casa cu Brazi, ajunge la 65 lei/persoană pentru un meniu complet, cu cotlet de porc, cozonac, salate și băuturi.

În Timișoara, pachetele de pomană pleacă de la 55 lei/persoană, la Restaurant Tinecz, iar oferta intermediară poate fi găsită la Restaurant Nora, cu prețuri variabile în funcție de meniul ales. Cea mai scumpă opțiune este la LaNuci, cu 102 lei/persoană pentru un meniu complet de parastas.

În Iași, pachetele cele mai accesibile se regăsesc la Mese de Pomenire Iași, cu 79 lei/pachet pentru o masă de post, în timp ce oferta intermediară de la Daniel și Anca oferă meniuri personalizabile, prețurile fiind disponibile la cerere. Cel mai scump pachet este la Restaurant Delfinul, cu 85 lei/persoană.

În Constanța, pachetele cele mai ieftine pot fi comandate prin Nero’s Restaurant, prețurile fiind disponibile la cerere. O ofertă intermediară este oferită de Parastase și Pomeni Constanța, în timp ce cea mai scumpă variantă se regăsește la Restaurant Est, care oferă servicii complete pentru evenimente de pomenire.

În Craiova, pachetele cele mai accesibile sunt la Pomana Porcului – Traditional 210, cu porții de mâncare între 17 și 28 lei. Oferta intermediară se găsește la Restaurant Galaxy, unde un platou de pește costă 104 lei pentru două persoane, iar cea mai scumpă opțiune este la Restaurant Papion, cu 100 lei/persoană pentru un meniu complet de parastas.

Astfel, fie că alegeți să cumpărați individual produsele din supermarket sau să comandați pachete gata pregătite de la restaurante și firme funerare, opțiunile sunt variate și se potrivesc diferitelor bugete. Indiferent de alegere, gestul de a oferi un pachet de pomană aduce respect și recunoștință pentru cei plecați.