În Franța, impozitul pe pensii este colectat direct prin sistemul de reținere la sursă. O dată pe an, rata folosită pentru acest calcul este revizuită în funcție de veniturile declarate în primăvara precedentă.

Astfel, în septembrie 2025, autoritățile fiscale vor aplica un nou procent stabilit pe baza veniturilor obținute în 2024.

Această actualizare poate determina modificări în valoarea netă a pensiei. Pentru unii beneficiari, sumele lunare pot scădea dacă procentul de reținere crește. În schimb, alți pensionari vor putea observa o majorare a pensiei nete, în situația în care rata aplicată va fi diminuată, relatează Be.com.

Modificarea din septembrie 2025 privind rata de reținere la sursă va afecta în special pensionarii aflați la început de drum. Cei care s-au retras recent din activitate și nu dispun încă de un procent personalizat vor vedea cum rata se recalculează automat, în funcție de noua lor situație fiscală.

De asemenea, măsura se aplică și cuplurilor căsătorite sau unite prin parteneriat civil. Începând cu 2025, fiecare membru al cuplului va avea un procent individual, cu excepția cazului în care a fost solicitată menținerea unei rate comune.

Un alt grup afectat este cel al pensionarilor cu venituri de aproximativ 1620 de euro net lunar. Pentru ei, în luna septembrie reținerea va fi zero, dar din octombrie se va introduce un procent personalizat.

O modificare a sumei nete poate ridica întrebări pensionarilor francezi. Prima măsură recomandată este verificarea atentă a cuponului de pensie, pentru a identifica rubrica privind reținerea la sursă.

Dacă procentul aplicat nu corespunde situației personale, acesta poate fi ajustat prin platforma oficială impots.gouv.fr.

În cazurile unde veniturile au scăzut considerabil, se poate solicita o reducere imediată a ratei de reținere. Totodată, pentru lămuriri suplimentare, pensionarii pot contacta atât casa de pensii, cât și un consilier fiscal.

🔴 Le prélèvement à la source individualisé est entré en vigueur pour tous les couples mariés ou pacsés depuis le 1er septembre dernier. Pour chaque membre du couple, c’est désormais le taux individualisé de prélèvement à la source qui s’applique par défaut. Plus d’infos :… pic.twitter.com/FLEg6WvfF5 — Ministère de l’Économie et des Finances (@Economie_Gouv) September 22, 2025

Pentru a evita surprizele la recalcularea anuală, este indicată verificarea periodică a ratei de impozitare, mai ales după modificări de statut personal, precum trecerea la pensie sau schimbări familiale.

Administrația fiscală pune la dispoziție simulatoare online, utile pentru a estima corect rata corespunzătoare veniturilor curente. Ajustarea poate fi realizată oricând, iar serviciile electronice sunt disponibile permanent, fără a fi nevoie de așteptarea unei regularizări ulterioare.

Astfel, pensionarii care monitorizează constant situația fiscală și acționează rapid în cazul unei neconcordanțe își pot proteja veniturile lunare. O gestionare atentă și utilizarea instrumentelor online oferă posibilitatea de a menține echilibrul financiar, chiar și în contextul schimbărilor administrative aplicate din septembrie 2025.