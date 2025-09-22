Regulă pentru cei care vor ieși la pensie. În statele cu costuri ridicate, precum New York, California și Hawaii, acest decalaj poate ajunge până la jumătatea sumei de șase cifre, informează realtor.com.

Pentru adulții care mai au puțin până ies la pensie, acesta este un semnal de alarmă. Locuința este, adesea, cea mai mare cheltuială lunară la pensionare și, spre deosebire de călătorii sau de mâncatul în oraș, nu este ceva la care vor pot reduce cheltuielile.

Chiar și pentru proprietarii de case care și-au achitat deja ipoteca, creșterea impozitelor pe proprietate, reparațiile neașteptate și alte costuri ascunse pot submina treptat chiar și cel mai atent planificat buget.

Locuința este considerată adesea o ancoră financiară care atârnă greu pentru pensionari.

Pentru cei care dețin o casă, plățile ipotecare, impozitele pe proprietate, primele de asigurare și întreținerea continuă a casei se pot acumula rapid, în special în condițiile în care valoarea locuințelor a crescut vertiginos.

Pentru cei care stau cu chirie, instabilitatea prețurilor poate fi la fel de problematică, creșterile anuale ale chiriei depășind adesea veniturile fixe.

Acesta este unul dintre motivele pentru care pensionarii din statele cu costuri mari, precum New York, California, Hawaii și Washington, DC, se confruntă cu cele mai mari deficite, potrivit analizei Seniorly. În aceste state, chiar și pensionarii cu venituri mai mari și economii considerabile s-ar putea confrunta cu un deficit din cauza costului vieții atât de ridicat.

Deși unii pensionari au mai multe case, nu dețin foarte mult numerar. Averea lor este legată de capitalul propriu ipotecar, nu de active lichide pe care le pot cheltui cu ușurință. Acest lucru poate duce la provocări majore atunci când cresc costurile fixe (cum ar fi primele de asigurare a locuinței sau impozitele pe proprietate) sau apar cheltuieli neașteptate.

Standardele de viață pentru pensionari, lansate pentru prima dată în 2019, împart cheltuielile pentru pensionare în trei categorii: minime, moderate și confortabile, pe baza sondajelor privind așteptările publicului cu privire la cum ar trebui să arate pensionarea.

Un stil de viață minim acoperă doar elementele de bază: mâncare, încălzire, haine și o vacanță de o săptămână.

Un stil de viață moderat include puțin mai mult spațiu de respiro: o vacanță de două săptămâni în Europa, câteva mese în oraș în fiecare lună și mai multă flexibilitate în ceea ce privește cheltuielile.

Un stil de viață confortabil presupune o mai mare libertate financiară: mese regulate în oraș, vacanțe prelungite în străinătate, bugete generoase pentru îmbrăcăminte și posibilitatea de a sprijini familia.