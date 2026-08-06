Vești bune pentru mamele din România. Se reduce vârsta de pensionare. Cine beneficiază
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Mamele din România care au născut sau au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Facilitatea este reglementată prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor și se acordă doar după îndeplinirea stagiului complet de cotizare contributiv.
Mamele pot ieși mai devreme la pensie dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023
Mamele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au crescut unul sau mai mulți copii beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Facilitatea se aplică femeilor care au născut și au crescut copiii până la împlinirea vârstei de 16 ani. Dreptul este acordat și femeilor care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți timp de cel puțin 13 ani.
Pentru acordarea reducerii trebuie îndeplinite simultan două condiții prevăzute de art. 51 din lege:
- realizarea stagiului complet de cotizare contributiv;
- nașterea și creșterea unuia sau mai multor copii până la vârsta de 16 ani.
Această facilitate reprezintă un drept distinct și nu înlocuiește celelalte situații în care legislația permite diminuarea vârstei standard de pensionare.
Cu cât scade vârsta de pensionare în funcție de numărul copiilor
Legea stabilește reduceri diferite ale vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul copiilor crescuți.
Reducerea este următoarea:
- 1 copil – reducere de 6 luni;
- 2 copii – reducere de 1 an;
- 3 copii – reducere de 1 an și 6 luni;
- 4 copii – reducere de 2 ani;
- 5 copii – reducere de 2 ani și 6 luni;
- 6 copii – reducere de 3 ani;
- 7 sau mai mulți copii – reducere de 3 ani și 6 luni.
Ce documente trebuie depuse pentru obținerea reducerii
Solicitanta trebuie să prezinte documentele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea reducerii vârstei standard de pensionare.
În cazul copiilor biologici sunt necesare:
- certificatele de naștere ale copiilor;
- o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la împlinirea vârstei de 16 ani.
În cazul adopției trebuie depuse:
- hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției;
- certificatul de naștere al copilului;
- o declarație pe propria răspundere care să ateste că minorul a fost crescut timp de cel puțin 13 ani.
Reducerea poate fi cumulată cu alte facilități prevăzute de lege
Legislația permite cumularea acestei reduceri cu alte diminuări ale vârstei standard de pensionare acordate în baza altor acte normative.
Astfel, facilitatea poate fi adăugată reducerilor acordate pentru activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă ori în alte situații reglementate prin lege.
Totuși, reducerea totală a vârstei standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.
Care este vârsta standard de pensionare potrivit noii legi
Legea nr. 360/2023 stabilește că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se realizează etapizat, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 5 a legii.
Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele sexe. În cazul femeilor, atingerea stagiului complet de cotizare se face gradual, potrivit calendarului stabilit de lege.
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