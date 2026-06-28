Schimbare majoră pentru angajatori și salariați. Apar noi reguli privind salariile

Angajatorii din România se pregătesc pentru modificări importante în domeniul relațiilor de muncă, după ce Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de lege care transpune Directiva (UE) 2023/970 privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați.

Deși actul normativ nu a fost încă adoptat și publicat în Monitorul Oficial, specialiștii recomandă companiilor să înceapă din timp pregătirile, deoarece noile reguli vor influența procesul de recrutare, politicile de salarizare și activitatea departamentelor de resurse umane.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează procesul de recrutare. Potrivit proiectului de lege, angajatorii vor avea obligația să comunice salariul sau intervalul salarial aferent postului înainte de încheierea contractului de muncă.

Totodată, angajatorii nu vor mai putea solicita candidaților informații despre salariile pe care le-au avut la locurile de muncă anterioare.

Specialiștii de la AKA Tax Accounting atrag atenția asupra acestei schimbări.

„În procesul de recrutare, angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial al postului înainte de angajare și nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților.”

Proiectul introduce și drepturi noi pentru salariați.

Aceștia vor putea cere informații privind propria remunerație, precum și nivelurile medii de salarizare pentru posturi similare, defalcate pe sexe.

„Angajații vor avea dreptul să solicite informații privind propria remunerație și nivelurile medii de salarizare pentru posturi similare, defalcate pe sexe.”

În plus, angajatorii vor trebui să fie transparenți cu privire la modul în care stabilesc salariile și evoluția acestora.

„Companiile vor trebui să pună la dispoziția salariaților criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor și a modalităților de evoluție a remunerației.”

Firmele cu cel puțin 100 de angajați vor avea obligații suplimentare privind monitorizarea și raportarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați.

„Pentru firmele cu cel puțin 100 de angajați vor apărea obligații suplimentare de colectare și raportare a datelor privind diferențele salariale dintre femei și bărbați.”

În cazul în care sunt identificate diferențe salariale de minimum 5% care nu pot fi justificate prin criterii obiective, angajatorii vor trebui să ia măsuri.

„Dacă se constată diferențe de remunerare de minimum 5% care nu pot fi justificate prin criterii obiective, angajatorul va trebui să realizeze o evaluare împreună cu reprezentanții salariaților și să adopte măsuri de corectare.”

Potrivit AKA Tax Accounting, noile reguli vor avea efecte asupra întregii politici de resurse umane a companiilor.

„Noile reguli vor avea impact asupra politicilor de salarizare, proceselor de recrutare, regulamentelor interne și activității departamentelor de resurse umane.”

Chiar dacă legea nu este încă în vigoare, specialiștii consideră că firmele nu ar trebui să aștepte adoptarea acesteia pentru a începe pregătirile.

„Chiar dacă legea nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, este recomandat ca angajatorii să înceapă analiza sistemelor de salarizare și să se asigure că diferențele de remunerare pot fi justificate prin criterii clare și obiective.”

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, companiile vor trebui să își adapteze procedurile de recrutare, sistemele de salarizare și regulamentele interne pentru a respecta noile cerințe privind transparența salarială și egalitatea de remunerare.