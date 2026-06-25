Ilie Bolojan condiționează majorările salariale de până la 40% de îndeplinirea jaloanelor din PNRR la Energie

Premierul interimar Ilie Bolojan, care asigură și conducerea interimară a Ministerului Energiei, a emis un ordin prin care acordarea unei majorări salariale de până la 40% pentru angajații Direcției generale de investiții este condiționată de activitatea desfășurată pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ordinul, publicat în Monitorul Oficial, stabilește procedura de evaluare a activității și criteriile care trebuie îndeplinite pentru acordarea majorării.

Potrivit ordinului semnat de Ilie Bolojan, personalul Direcției generale de investiții din cadrul Ministerului Energiei poate beneficia, până la 31 august 2026, de majorarea salariului de bază cu până la 40%, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru acordarea acestei majorări, fiecare angajat trebuie să întocmească un raport individual lunar de activitate care să demonstreze gradul de îndeplinire a atribuțiilor legate de implementarea proiectelor din PNRR.

Raportul trebuie avizat de Direcția generală juridic și personal, aprobat de șeful ierarhic și transmis conducerii ministerului. Ulterior, documentul este depus la Direcția generală juridic și personal până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită plata.

Pe baza acestor rapoarte, Direcția generală juridic și personal elaborează proiectul de ordin prin care se aprobă acordarea majorării salariale de până la 40%, transmite Mediafax.

Documentul semnat de premierul interimar enumeră și obiectivele din PNRR pentru care Direcția generală de investiții trebuie să desfășoare activități.

Printre acestea se numără finalizarea investițiilor pentru capacități de producție de cel puțin 950 MW din surse regenerabile de energie, dezvoltarea unei capacități de producție a hidrogenului verde de minimum 45 MW, precum și realizarea unor instalații de producere combinată a energiei termice și electrice, cu o capacitate de 83 MWe pentru sistemele centralizate de încălzire.

De asemenea, ordinul include activitățile necesare pentru finalizarea renegocierii PNRR privind eliminarea investiției referitoare la punerea în funcțiune a instalațiilor fotovoltaice și dezvoltarea unor capacități de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW.

Pentru fiecare dintre aceste obiective trebuie întocmit și un document de sinteză care să demonstreze că țintele și jaloanele asumate au fost îndeplinite în mod satisfăcător.

Ordinul face trimitere la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit actului normativ, personalul nominalizat în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, fonduri externe rambursabile sau din Mecanismul de Redresare și Reziliență poate beneficia de majorarea salariului de bază, a soldelor de funcție sau a indemnizațiilor de încadrare cu până la 40%.

Majorarea se acordă proporțional cu timpul efectiv alocat activităților desfășurate în cadrul proiectelor și este aplicabilă indiferent de numărul proiectelor în care este implicat fiecare angajat.