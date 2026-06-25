Radu Miruță: A fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD – VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene

Radu Miruță a anunțat, joi, semnarea contractului pentru achiziția sistemelor SHORAD–VSHORAD, destinate Armatei Române, pentru protecție antiaeriană. Achiziția face parte dintr-un program de modernizare militară.

Radu Miruță a anunțat joi, 25 iunie, că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD–VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, într-un program amplu de modernizare și înzestrare a Armata Română.

În declarația transmisă pe rețelele sociale, oficialul a precizat că, după mai mulți ani în care programele de înzestrare au avansat lent, autoritățile au accelerat procesul de modernizare, iar o serie de contracte considerate întârziate au intrat acum în faza de implementare.

Acesta a explicat că sistemele SHORAD/VSHORAD reprezintă un „scut” de apărare antiaeriană de proximitate, cu rolul de a detecta și neutraliza amenințările aeriene înainte ca acestea să ajungă la obiectivele protejate. Ele sunt descrise ca ultimul strat de apărare, menit să intercepteze drone, rachete de mici dimensiuni, muniții sau aeronave care evoluează la joasă altitudine, completând astfel sistemele cu rază lungă de acțiune.

Oficialul a subliniat că apărarea antiaeriană cu rază lungă funcționează ca prima linie de interceptare, în timp ce SHORAD–VSHORAD constituie un strat de protecție apropiat, esențial pentru securitatea directă a obiectivelor militare și strategice.

Potrivit informațiilor prezentate, acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, care includ achiziția a șase sisteme integrate SHORAD–VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, alături de un sistem de instruire, un sistem de simulare pentru evaluarea operatorilor, precum și muniție, sprijin logistic și programe de pregătire.

Valoarea totală a achiziției este de aproximativ 10,33 miliarde lei fără TVA (circa 2,038 miliarde euro), marcând una dintre cele mai importante investiții recente în capabilitățile de apărare antiaeriană ale României.

Acordul-cadru, ale cărui baze au fost puse în iulie 2025, prevede semnarea a trei contracte subsecvente. Valoarea totală a investiției se ridică la 10,33 miliarde de lei, fără TVA (aproximativ 2,038 miliarde de euro, fără TVA). Pachetul logistic și tehnologic achiziționat cuprinde:

6 sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD;

6 sisteme SHORAD independente;

6 sisteme VSHORAD independente;

muniția aferentă completă pentru toate platformele;

un sistem dedicat de instruire și învățământ;

un sistem modern de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD;

sprijin logistic complet și programe de pregătire a personalului militar.

Deși amenințările regionale impun o dotare rapidă, integrarea unor astfel de sisteme complexe necesită timp și o pregătire riguroasă a militarilor care le vor opera în teren. Conform clauzelor stabilite prin contract, primele două sisteme VSHORAD vor fi livrate în termen de 3 ani de la semnarea contractului subsecvent nr. 1. Cursurile de instruire și simulare ale operatorilor militari se vor efectua obligatoriu înainte de începerea activităților de recepție fizică a tehnicii de luptă.

Prin această achiziție de peste două miliarde de euro, România își consolidează defensiva pe flancul estic al NATO, asigurându-și o infrastructură capabilă să facă față tacticii moderne de luptă bazată pe atacuri masive cu drone și vectori aerieni de joasă altitudine.