Rheinmetall își vinde divizia auto și se concentrează exclusiv pe industria de apărare. Decizia vine după contractul de 5,7 miliarde de euro pentru Armata României

Compania germană Rheinmetall, care a semnat recent un contract în valoare de 5,7 miliarde de euro pentru furnizarea de echipamente militare forțelor armate române, a anunțat vânzarea diviziei sale auto civile, Power Systems, către fondul de investiții Aequita.

Tranzacția, estimată inițial la 350 de milioane de euro, marchează finalul procesului prin care Rheinmetall se transformă într-o companie dedicată exclusiv sectorului apărării. Acordul oficial dintre cele două părți a fost deja semnat, iar finalizarea este programată pentru al patrulea trimestru al acestui an, în funcție de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Conducerea companiei germane a precizat că operațiunea va genera, din punct de vedere contabil, o pierdere suplimentară din depreciere de aproximativ 200 de milioane de euro, fără impact asupra numerarului. Aceasta se adaugă unei alte deprecieri, de 350 de milioane de euro, înregistrată la sfârșitul anului trecut.

Fondul de investiții Aequita, cu sediul în München, va prelua și păstra toți cei 6.250 de angajați ai diviziei Power Systems la nivel mondial. Cu toate acestea, anumite active nu fac parte din tranzacție. Uzinele KS Huayu AluTech din Germania, participația deținută la Dermalog SensorTec și o fabrică din Spania vor rămâne temporar în cadrul grupului Rheinmetall, ca parte a unui proces controlat de tranziție către producția militară.

Divizia Power Systems produce o gamă variată de componente și tehnologii pentru industria auto, inclusiv sisteme de răcire cu aer pentru motoare, rulmenți, piese turnate, soluții de electrificare și digitalizare, precum și sisteme de gestionare termică.

Înaintea vânzării, Rheinmetall a început să adapteze o serie de unități civile pentru activități din domeniul apărării. Printre acestea se numără fabrica din Neuss, situată în vestul Germaniei, unde compania produce în prezent sateliți împreună cu partenerul finlandez ICEYE Oy. De asemenea, o unitate din Berlin a fost transformată într-un centru de producție pentru componente neexplozive destinate obuzelor de artilerie.

Și fabrica din Abadiano, Spania, urmează să fie orientată către producția militară. Totuși, aceste proiecte de conversie au fost limitate, întrucât modernizarea unităților existente s-a dovedit mai costisitoare decât construirea unor fabrici noi.

Decizia Rheinmetall reflectă o tendință tot mai vizibilă în rândul marilor companii industriale europene. În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al creșterii cheltuielilor pentru apărare în Europa, numeroase companii își reduc expunerea pe segmentele auto civile și își îndreaptă activitatea către sectorul militar.

Printre exemplele menționate se numără Renault, care își extinde producția de drone, și Deutz, care își reorientează producția de motoare către aplicații de apărare.

În ultimii ani, performanțele financiare ale diviziei civile a Rheinmetall au rămas mult în urma creșterii accelerate înregistrate de divizia militară. Procesul de restructurare a început încă din perioada 2023-2024, când compania a renunțat treptat la subsidiarele specializate în producția de pistoane auto.

Aequita, cumpărătorul diviziei Power Systems, este un fond de investiții specializat în preluarea și restructurarea companiilor aflate în procese de transformare. Portofoliul său include deja afaceri din industria auto, chimică și petrochimică.

Prin această achiziție, divizia auto a grupului Aequita își va majora veniturile anuale până la aproximativ cinci miliarde de euro.