SRI vine cu noi clarificări despre contractul de 196 de milioane de euro pentru securitate cibernetică. Lista furnizorilor pentru proiectele SAFE este aprobată de CSAT

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis joi o serie de clarificări privind proiectul finanțat prin Instrumentul european SAFE, în valoare de 196 de milioane de euro, care are ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinată securității cibernetice.

Precizările vin în contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la acest contract și la procedura prin care sunt selectați furnizorii implicați în proiectele finanțate prin programul SAFE.

Potrivit SRI, atribuțiile instituției în domeniul securității cibernetice sunt stabilite prin Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații și Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României.

Instituția amintește că Strategia de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027 prevede dezvoltarea de capabilități și mecanisme menite să descurajeze atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate, precum și aplicarea măsurilor proactive necesare pentru asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice.

„Conform ‘Strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027’, țara noastră și-a asumat dezvoltarea de ‘capabilități și mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate’ și aplicarea tuturor măsurilor ‘proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice”, a transmis SRI.

De asemenea, utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivelul Uniunii Europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, în special prin intermediul achizițiilor publice comune, reprezintă una dintre direcțiile de acțiune stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

SRI precizează că, în baza competențelor sale legale în domeniul securității cibernetice, are un rol principal în dezvoltarea componentei dedicate securității cibernetice și inteligenței artificiale pentru proiectele instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională care sunt derulate prin programul SAFE.

Instituția subliniază că proiectul privind platforma de tip LLM este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, în baza Ordonanței de Urgență nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Conform SRI, identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin acest program sunt realizate în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, în baza unei proceduri unitare stabilite prin OUG nr. 62/2025.

Procesul de selecție are la bază analiza răspunsurilor primite la solicitările de informații și aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de legislația relevantă. Lista finală a furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„Proiectul în discuție este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului 62/2025, cu modificările și completările ulterioare. Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, subliniază SRI.

Serviciul mai arată că proiectul este implementat în conformitate cu Planul de investiții în industria de apărare a României, aprobat de CSAT. Acest plan include și referiri la sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională care are atribuții în cadrul programului SAFE.

În acest context, SRI are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului. Rolul instituției este de a implementa contractul după finalizarea etapelor de selecție și validare prevăzute de legislație.

Potrivit comunicatului, decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a cadrului legislativ aplicabil programului SAFE. Sunt menționate Regulamentul UE 2025/1106, OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a regulamentului european care instituie Instrumentul SAFE, Directiva 2009/81/CE și OUG nr. 114/2011 referitoare la atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

„În acest cadru, Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului, rolul instituției constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecție și validare prevăzute de lege. Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE, respectiv Regulamentul UE 2025/1.106, OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și a legislației specifice din materia achizițiilor publice, Directiva 2009/81/CE, precum și OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității”, informează SRI.

SRI precizează și că, în conformitate cu obligațiile prevăzute de articolul 51 alineatul 2 din OUG nr. 114/2011, a obținut aprobarea Parlamentului prin intermediul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională înainte de inițierea procedurilor de atribuire.

Instituția consideră că platforma vizată răspunde unei nevoi reale de consolidare a capacităților naționale de securitate cibernetică, într-un context marcat de creșterea amenințărilor informatice. Totodată, realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României este văzută ca o oportunitate pentru dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone.

Proiectul urmărește creșterea eficienței și vitezei de reacție în fața incidentelor de securitate cibernetică prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare. Potrivit SRI, aceste măsuri vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice.

În final, Serviciul Român de Informații subliniază că sunt respectate cerințele programului SAFE privind participarea companiilor europene. Astfel, cel puțin 65% dintre companiile implicate în proiect trebuie să provină din state membre ale Uniunii Europene. Potrivit instituției, proiectul propus de România contribuie direct la dezvoltarea industriei europene de profil prin consolidarea capacităților naționale în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale.