Romaero își extinde rolul în industria de apărare. Va putea produce până la 17 aeronave fără pilot pe lună alături de BraveX Aero

Romaero și BraveX Aero au anunțat marți, 21 iulie, extinderea colaborării pentru dezvoltarea unei capacități industriale dedicate producției de aeronave fără pilot. Proiectul prevede o capacitate inițială de până la 17 aeronave pe lună și o extindere la 30 de celule de aeronavă lunar până în 2028. În paralel, BraveX Aero derulează o rundă de finanțare de 4 milioane de euro pentru susținerea investițiilor în producție și dezvoltarea noilor platforme.

Romaero devine parte a strategiei de extindere industrială anunțate de BraveX Aero, compania construind un model de producție bazat atât pe facilitățile proprii, cât și pe o rezervă industrială care poate fi activată rapid atunci când apar comenzi de amploare sau cerințe din domeniul apărării și securității naționale.

Potrivit companiei, noua hală de producție va permite fabricarea a până la șapte aeronave fără pilot pe lună. În același timp, prin colaborarea cu Romaero va fi creată o capacitate suplimentară de până la zece celule de aeronavă lunar în prima etapă, urmând ca aceasta să ajungă la 30 de celule pe lună începând din 2028.

Pentru susținerea acestei etape de dezvoltare, BraveX Aero desfășoară o rundă de finanțare în valoare de 4 milioane de euro, adresată fondurilor de investiții și investitorilor de private equity. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea producției, industrializarea noilor platforme și consolidarea poziției companiei pe piața europeană de apărare.

„Construim deliberat un model industrial cu două niveluri. Capacitatea proprie ne oferă control direct asupra tehnologiei, calității și ritmului de dezvoltare, iar colaborarea cu Romaero ne permite să pregătim din timp o rezervă industrială reală. În sectoarele de apărare și securitate, capacitatea de a crește producția rapid nu trebuie improvizată atunci când apare nevoia; ea trebuie proiectată și planificată în avans”, declară Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO BraveX Aero.

Capacitatea proprie de producție a BraveX Aero va crește odată cu punerea în funcțiune a noii hale, programată să devină complet operațională în luna august. Facilitatea este destinată producerii celulelor compozite și separă acest flux de activitățile de mecatronică, integrare și testare.

Investițiile includ achiziția de echipamente, reorganizarea proceselor tehnologice și extinderea echipei. Numărul angajaților va crește de la 23 la 28 până la sfârșitul anului 2026, iar obiectivul companiei este de aproximativ 50 de angajați până la finalul anului 2028.

Reprezentanții companiei subliniază că dezvoltarea capacității proprii rămâne esențială, întrucât procesele critice, proprietatea intelectuală, configurațiile produselor și validarea finală vor continua să fie gestionate direct de BraveX Aero.

„Noua hală ne permite integrarea mai eficientă rezultată din producția celulelor compozite cu activitățile de mecatronică, integrare și testare. Împreună cu noile echipamente și cu extinderea echipei, această organizare ne permite să susținem o capacitate de până la 7 aeronave pe lună, păstrând controlul direct asupra proceselor critice și asupra calității fiecărei platforme”, explică Rareș Racoțean, CTO și fondator BraveX Aero.

Compania arată că această strategie este implementată într-un context în care Uniunea Europeană accelerează investițiile pentru dezvoltarea industriei de apărare prin programe precum SAFE (Security Action for Europe), iar BraveX Aero își adaptează capacitățile pentru a participa la viitoarele programe europene de achiziții și industrializare.

Colaborarea dintre cele două companii va intra într-o nouă etapă în luna septembrie, când va fi produsă prima structură de aeronavă BraveX-1 în infrastructura Romaero. Ulterior, în trimestrul al patrulea din 2026, partenerii vor începe pregătirea producției și pentru platforma BraveX-Delta, noua generație de aeronave fără pilot dezvoltată de BraveX Aero.

În prima etapă, Romaero va putea asigura o capacitate suplimentară de până la zece celule de aeronavă pe lună peste nivelul de producție realizat în fabrica BraveX Aero. Planul comun prevede extinderea acestei capacități la 30 de celule lunar începând cu anul 2028.

Companiile precizează că această rezervă industrială va putea fi activată în cel mult o săptămână de la apariția unei cerințe ferme de producție, pentru a răspunde unor comenzi comerciale importante sau unor solicitări din domeniul securității naționale.

Matrițele necesare vor fi puse la dispoziție în infrastructura Romaero, iar personalul companiei va fi instruit pe parcursul anului 2026 de specialiștii BraveX Aero. Controlul calității pentru operațiunile desfășurate la Romaero va fi realizat de companie, inclusiv prin utilizarea capabilităților de testare nedistructivă (NDT), în baza documentației tehnice și a criteriilor stabilite în comun.

„Colaborarea cu BraveX Aero valorifică infrastructura și competențele Romaero în producția și verificarea celuleor aeronautice. Pregătim o capacitate suplimentară de până la 10 celule pe lună în prima etapă, susținută de procese de control al calității și testare nedistructivă (NDT). Obiectivul comun este ca această capacitate să poată fi activată rapid, pe baza unei planificări industriale clare și a unui transfer tehnologic bine controlat”, adaugă Speranța Munteanu, Administrator Special Romaero.

Extinderea industrială este susținută și de evoluția activității comerciale a companiei. BraveX Aero colaborează cu beneficiari din domeniul apărării, realizează livrări recurente și continuă investițiile în dezvoltarea și industrializarea unor noi platforme aeriene fără pilot.

În cursul anului 2026, compania a finalizat campania de validare pentru platforma Vimana Jet și a început livrările către clienți. Tot în acest an au fost dezvoltate și testate platforma Vimana Life Saver, destinată misiunilor de căutare și salvare de lungă durată, precum și programele dedicate platformelor BraveX-Delta și VTOL.

Potrivit companiei, modelul industrial adoptat urmărește extinderea graduală a producției, menținând controlul asupra proceselor critice și asigurând posibilitatea de a răspunde rapid în situațiile în care cererea depășește capacitatea de producție de bază.