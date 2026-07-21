Schimbări de mesaj în PNL: acuzații privind o apropiere de ideile progresiste și ruptura de vechiul electorat: „Ultimul partid istoric se duce ușor, ușor”

Partidul Național Liberal (PNL) se află în centrul unor critici privind direcția sa politică actuală, după ce mai multe voci au susținut că formațiunea ar fi adoptat elemente asociate discursului progresist și conceptului de „cancel culture”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrapunct”, moderată de jurnalistul Dan Andronic, unde au participat jurnalistul Mirel Curea și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru. Discuțiile s-au concentrat pe schimbările de mesaj ale liberalilor și pe modul în care acestea sunt percepute în raport cu electoratul tradițional al partidului.

Potrivit participanților la dezbatere, noua orientare a PNL ar reprezenta o îndepărtare de pozițiile asumate anterior și o reevaluare a colaborărilor politice recente. Criticii acestei schimbări susțin că partidul riscă să piardă legătura cu o parte dintre susținătorii săi prin adoptarea unor teme asociate altor curente politice.

Dan Andronic a afirmat că actualul discurs al liberalilor, în special poziționarea împotriva guvernărilor realizate alături de PSD, ar conține elemente specifice fenomenului denumit „cancel culture”. Jurnalistul a menționat o discuție cu un lider liberal care ar fi declarat că îi este „rușine” de guvernele Orban, Cîțu și Ciucă din cauza colaborării cu social-democrații.

„Ce faceți voi acum, se numește în limbajul neomarxist, progresist: cancel culture. Adică, ne renegăm propria istorie. Din motive ideologice. Și acum motivul ideologic, e simplu: PSD-ul e câh”, a explicat Dan Andronic.

Moderatorul emisiunii a susținut că această poziționare poate fi interpretată de o parte a publicului drept o contradicție politică, având în vedere participarea anterioară a PNL la aceste guvernări.

„Măi, dacă vă e atât de rușine, de ce nu vă retrageți? De ce veniți din nou? […] Nu pot decât să constat că un partid, ultimul partid istoric, de fapt, că PNL-ul rămăsese ultimul partid istoric, se duce și el ușor, ușor.”

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a prezentat o interpretare geopolitică a evoluțiilor politice recente, folosind termenul „elită compradoră”. Conceptul este utilizat pentru a descrie elite locale care ar reprezenta interesele unor puteri sau grupuri externe în schimbul unor avantaje economice ori politice.

Potrivit fostului ofițer SRI, după dificultățile întâmpinate de proiectul USR, anumite interese economice externe ar încerca să își consolideze influența prin apropierea de alte formațiuni politice.

„În momentul de față, cineva vrea să ia această moștenire ca să își întărească pozițiile. Acest cineva sunt mari întreprinderi germane care intră [… ] pe piața românească pentru multe miliarde și care și-au găsit acum și încropesc, adună niște elitiști compradori și vor face un partid: Partidul Rheinmetall România. Un partid comprador în România.”, a explicat Tudor Păcuraru

Fostul colonel a legat această schimbare de influența unor interese economice, afirmând că orientările ideologice ar fi fost înlocuite de obiective economice.

„În momentul de față, neomarxismul a fost înlocuit cu Doctrina Rheinmetall. Că de aici a început defilarea PNL-ului. […] Aceste interese germane, exprimate prin persoane ca domnul Siegfried Mureșan sau domnul Dominic Fritz, se adună și vor pune de un partid”, a punctat Tudor Păcuraru.

Mirel Curea a susținut că apropierea unor politicieni români de discursul progresist nu ar fi determinată de o schimbare doctrinară profundă, ci de adaptarea la anumite direcții trasate de lideri sau factori externi.

Jurnalistul a comparat această situație cu alte momente din politica recentă, când formațiuni sau politicieni și-ar fi modificat rapid pozițiile în funcție de noile orientări asumate.

„A zis șeful că mergem la miliție. Hai la miliție! Românii n-au nicio problemă. […] Bă, a zis șeful, gata, o ardem cu Germania și îmbrățișăm discursul neomarxist”, a concluzionat Mirel Curea.

Dezbaterile din emisiune au vizat astfel schimbările de mesaj ale PNL, raportarea partidului la propriul trecut politic și interpretările privind influențele care ar putea contribui la evoluțiile actuale de pe scena politică românească.