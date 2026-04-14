Schimbarea politică majoră de la Budapesta, acolo unde Viktor Orban a pierdut alegerile în fața lui Peter Magyar, generează unde de șoc care depășesc granițele Ungariei. Evoluțiile recente sugerează că succesul opoziției maghiare ar putea reseta complet echilibrul de forțe din cadrul UDMR, dar și relația acestei formațiuni cu statul român.

Subiectul a fost analizat în cadrul podcastului Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații lui Dan Andronic, jurnalistul Romeo Couți și colonelul (r) SRI, Tudor Păcuraru.

Eșecul suferit de Viktor Orban în Ungaria pune sub semnul întrebării stabilitatea conducerii actuale a UDMR, care a fost mult timp percepută ca un aliat ideologic și strategic al Budapestei. Acest moment marchează sfârșitul unei ere de liniște politică în interiorul Uniunii, fiind de așteptat apariția unor dispute pentru putere între diversele aripi ale partidului.

„Cred că Viktor Orban va oferi în continuare surprize. Pentru că efectul la ceea ce s-a întâmplat în Ungaria va veni curând și în România. Să discutăm, de exemplu, ce se va întâmpla cu UDMR-ul. Este clar că nu va rămâne aceeași liniște în acest partid. Este clar că există mai multe aripi și la vârful UDMR. E clar că și domnul Tanczos Barna ar dori să fie lider al UDMR-ului. Este clar că după acest eșec răsunător, Kelemen Hunor nu mai poate totuși să conducă partidul. E nevoie de o echipă nouă, este nevoie de o viziune nouă, UDMR-ul trebuie să iasă din cheia aceasta de a fi o extensie de politică externă a Budapestei, care este parte dintr-o coaliție de putere în România”, a explicat jurnalistul Romeo Couți.

O problemă centrală ridicată în cadrul dezbaterii vizează statutul juridic și moral al UDMR. Deși funcționează ca un partid politic în România, formațiunea este înregistrată ca asociație culturală, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la implicarea sa directă în susținerea proiectelor electorale ale unui alt stat, în special a celor promovate de regimul Orban.

„Cum se poate discuta? Nu din punct de vedere legal, hai să discutăm moral. O coaliție, adică o asociație culturală, UDMR-ul, susține foarte pragmatic și pe față un proiect electoral dintr-o țară străină. Cum se împacă aceste două lucruri? Vorbim, atenție, de o țară străină suspectată de legături foarte apropiate cu Rusia”, a adăugat Romeo Couți.

Dincolo de jocurile politice, prezența UDMR în structurile de putere ale României a oferit membrilor săi acces la informații de nivel înalt.

În contextul relației strânse dintre liderii Uniunii și administrația de la Budapesta, jurnalistul clujean a vorbit despre modul în care aceste informații ar fi circulat spre Ungaria.