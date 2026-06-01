Opulența de neatins a lui Viktor Orban, scoasă la lumină. Locul secret din Budapesta pe care Péter Magyar l-a deschis după ani de zile

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a deschis publicului fostul sediu de lux al lui Viktor Orbán din Cartierul Castelului, dezvăluind opulența ascunsă a fostului regim. În paralel, liderul de la Budapesta a declanșat un război politic total, cerând demisia președintelui Tamás Sulyok și promițând eliminarea „păpușilor” influente, totul pentru a debloca fonduri europene de 16,4 miliarde de euro.

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a început o campanie agresivă de resetare politică și simbolică a țării, luând decizii care marchează o ruptură profundă de era lui Viktor Orbán.

Într-un gest extrem de simbolic, Magyar a deschis pentru prima dată în ultimii ani Districtul Castelului din Budapesta, locul care a servit drept centru secret și exclusiv al puterii fostului premier conservator.

În paralel, noul șef al executivului a declanșat o criză instituțională majoră, cerând demisia președintelui țării, Tamás Sulyok, și amenințând cu suspendarea acestuia prin pârghii constituționale.

Decizia lui Péter Magyar de a redeschide Districtul Castelului a provocat uimire și curiozitate în rândul cetățenilor.

Zona include fosta Mănăstire Carmelită, unde s-a aflat biroul lui Viktor Orbán, precum și alte clădiri guvernamentale cheie care au fost restaurate sau reconstruite masiv în timpul fostei administrații.

Mulți dintre vizitatori au rămas uimiți de opulența interioară, unii fiind impresionați de arhitectură, în timp ce alții au criticat vehement cheltuielile publice exorbitante.

Arhitecții și analiștii politici au contestat rapid atât autenticitatea istorică a acestor proiecte de reconstrucție, cât și amploarea renovărilor de lux.

Aceste investiții masive au fost realizate într-o perioadă în care Ungaria se confrunta cu dificultăți economice severe și cu o inflație galopantă, devenind pentru critici un simbol al secretomaniei și al risipei fostului regim, scrie Deutsche Welle (vezi si imagini).

Pe plan politic, noul premier a lansat un atac direct împotriva șefului statului. Magyar a anunțat că guvernul său va demara procedurile legale pentru demiterea președintelui Tamás Sulyok, după ce acesta a refuzat termenul-limită impus pentru a-și prezenta demisia. Sulyok a fost ales în funcție în 2024 de un parlament dominat de aliații lui Orbán și refuză să cedeze presiunilor.

Partidul Tisza, condus de Magyar, deține o majoritate de două treimi în parlament în urma unei victorii zdrobitoare în alegerile din aprilie. Această majoritate constituțională îi permite noului premier să modifice legea fundamentală. Magyar susține că președintele nu mai reprezintă unitatea națională și că ar putea bloca reformele noului guvern.

„Ungaria nu aparține lui Tamás Sulyok și nici lui Viktor Orbán. Nu aparține unui singur partid sau sistem politic”, a declarat Magyar, subliniat că președintele a eșuat în rolul său de garant al democrației.

Magyar îl acuză pe Sulyok că a tăcut în fața declarațiilor dezumanizante ale lui Orbán la adresa criticilor și că a tolerat legile controversate care interziceau evenimentele LGBTQ+.

Premierul a promis că procesul legislativ de curățare a instituțiilor va dura o lună și va viza eliminarea tuturor oficialilor numiți de Orbán care au contribuit la demantelarea statului de drept.

Această ofensivă internă are și o miză economică uriașă.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE este pregătită să deblocheze fonduri înghețate în valoare de până la 16,4 miliarde de euro dacă noul guvern continuă reformele democratice esențiale.

Aceste fonduri fuseseră blocate din cauza derapajelor democratice din era Orbán, iar succesul lui Magyar în eliminarea vechilor structuri ar putea readuce miliardele europene la Budapesta.