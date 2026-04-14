Statul român, obligat să plătească 182 milioane lei . Un proiect industrial de amploare din județul Olt generează o dispută juridică semnificativă între investitori și statul român, după ce instanța a anulat decizia de retragere a unei finanțări de stat în valoare de peste 182 milioane lei.

Cazul vizează o fabrică de procesare a lânii care urma să fie construită în comuna Făgețelu și care era prezentată drept unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa.

Investiția este dezvoltată de compania Eco Partnersheep Insulation și are ca obiectiv construirea unei unități de producție modernă, destinată valorificării lânii prin transformarea acesteia în materiale fonoizolante și termoizolante.

Proiectul includea:

construcția unei fabrici industriale noi în județul Olt

achiziția de linii tehnologice specializate pentru procesarea lânii

producția de materiale izolante destinate sectorului construcțiilor

Inițial, proiectul a fost susținut printr-o schemă de ajutor de stat, aprobată în baza HG 959/2022.

În aprilie 2023, autoritățile au anunțat aprobarea unei finanțări consistente pentru proiect, în valoare de 182.059.200 lei.

Fondurile erau destinate implementării complete a investiției industriale, iar proiectul fusese oficial inclus în programele de sprijin pentru dezvoltare economică și industrializare.

Ulterior, însă, decizia a fost revizuită, iar Ministerul Economiei a retras finanțarea, alături de alte proiecte similare aflate în aceeași schemă.

Decizia de retragere a ajutorului de stat a fost contestată de investitori în instanță.

Curtea de Apel a dat câștig de cauză companiei, anulând documentele administrative prin care fusese retrasă finanțarea.

Această hotărâre schimbă semnificativ situația juridică, întrucât poate readuce proiectul în etapa inițială de finanțare aprobată.

Dacă decizia rămâne definitivă și după eventualul recurs, statul român ar putea fi obligat să respecte angajamentul financiar inițial.

Reprezentanții companiei susțin că efectul hotărârii judecătorești ar fi revenirea la situația contractuală inițială, ceea ce implică reluarea finanțării.

În cazul unui refuz din partea autorităților, investitorii iau în calcul demararea procedurilor de executare silită împotriva instituției publice, pentru recuperarea sumei prevăzute în contractul de finanțare.