Apple a dezvăluit din greșeală mai multe produse noi. AirPods cu camere video apar într-un fișier ascuns din macOS

Apple pare să fi oferit accidental indicii despre o serie întreagă de dispozitive la care lucrează. Printre acestea se numără noi iPhone-uri, Mac-uri și iPad-uri, dar și o pereche neobișnuită de AirPods dotată cu camere și funcții de inteligență artificială.

Informațiile au apărut într-o versiune beta de macOS 26.7, viitoarea actualizare a sistemului de operare pentru computerele Apple. Oficial, documentația care însoțește versiunea precizează doar că aceasta adaugă remedieri de securitate pentru Mac.

În codul actualizării au fost însă descoperite referințe la numeroase produse pe care compania nu le-a prezentat încă.

Printre acestea s-ar afla un nou dispozitiv pentru locuință, cunoscut neoficial drept Home Hub. Produsul este descris în informațiile apărute anterior ca un dispozitiv asemănător unui HomePod, dar prevăzut cu ecran.

Codul conține indicii și despre alte produse destinate locuinței, printre care s-ar putea afla o cameră de securitate. Apar, de asemenea, referințe la viitoare iPhone-uri, Mac-uri, iPad-uri, o nouă cască și o telecomandă pentru Apple TV.

Cea mai interesantă descoperire este însă un produs identificat prin numele de cod B790.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence. This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

B790 ar fi viitoarea generație de AirPods echipată cu camere. Informații despre dezvoltarea unui asemenea produs circulă de ceva timp, însă până acum nu era clar modul în care Apple intenționează să folosească respectivele camere.

Un fișier video descoperit în aceeași actualizare macOS pare să ofere primele indicii concrete. În material apare o persoană care utilizează dispozitivul, iar prezentarea face referire la funcția Visual Intelligence.

Această denumire este deja folosită de Apple pentru funcțiile care permit analizarea imaginilor și a informațiilor vizuale cu ajutorul inteligenței artificiale.

Materialul pare să fie conceput pentru configurarea noilor căști. Utilizatorilor li se explică faptul că ar putea folosi camerele pentru a „salva” anumite lucruri pe care le văd și la care vor să revină ulterior.

În prezent, Visual Intelligence poate fi utilizată pe iPhone pentru analizarea mediului din jur cu ajutorul camerei telefonului.

Funcția poate identifica informații despre restaurante și companii, poate traduce, rezuma sau citi texte, poate recunoaște plante și animale și permite căutarea vizuală a obiectelor.

Indiciile descoperite în macOS sugerează că o parte dintre aceste funcții ar putea fi transferate către AirPods. În loc să scoată telefonul și să îndrepte camera către un obiect, utilizatorul ar putea folosi camerele integrate în căști pentru a permite sistemului să analizeze ceea ce se află în fața sa.

Informațiile apărute anterior despre proiect indicau deja că Apple nu intenționează neapărat să transforme AirPods într-o cameră foto purtabilă. Senzorii ar urma să fie folosiți în principal pentru funcții bazate pe inteligență artificială.

Dimensiunile reduse ale căștilor limitează posibilitatea integrării unor camere capabile să realizeze fotografii de calitate ridicată. În același timp, o asemenea abordare ar putea ajuta Apple să evite o parte dintre problemele de confidențialitate asociate dispozitivelor purtabile cu camere.

Noile căști sunt vehiculate pentru o posibilă lansare chiar în luna septembrie, atunci când Apple ar urma să prezinte și iPhone 18 Pro.

Momentul ar fi important și din perspectiva concurenței de pe piața dispozitivelor purtabile. O atenție tot mai mare este acordată ochelarilor inteligenți și posibilității ca aceștia să fotografieze sau să filmeze persoane care nu știu că sunt înregistrate.

Apple lucrează, potrivit informațiilor apărute până acum, și la propriii ochelari inteligenți. Compania ar fi analizat inclusiv posibilitatea de a limita capacitatea acestora de a realiza fotografii și înregistrări video tocmai din cauza problemelor legate de confidențialitate.

În cazul AirPods, camerele ar putea avea astfel un rol diferit. În loc să înregistreze pur și simplu imagini pentru utilizator, acestea ar putea funcționa ca niște senzori care oferă inteligenței artificiale informații despre mediul înconjurător.