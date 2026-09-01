Schimbare majoră la Apple, după 15 ani cu Tim Cook. Ce plan are noul CEO

Apple are un nou director general după 15 ani în care compania a fost condusă de Tim Cook. John Ternus, fost vicepreședinte responsabil de dezvoltarea hardware, a preluat funcția de CEO la 1 septembrie. Schimbarea marchează începutul unei noi etape pentru gigantul american din domeniul tehnologiei.

Tim Cook nu părăsește însă Apple. El va ocupa funcția de președinte executiv al consiliului de administrație, în timp ce John Ternus va coordona operațiunile de zi cu zi și va conduce compania în următoarea etapă de dezvoltare.

Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011, după retragerea cofondatorului companiei, Steve Jobs. În perioada în care s-a aflat la conducerea grupului, valoarea de piață a Apple a crescut de la aproximativ 350 de miliarde de dolari la peste 4,5 trilioane de dolari, potrivit Reuters.

Cook s-a remarcat în special prin modul în care a gestionat lanțurile globale de aprovizionare și prin dezvoltarea unui model de afaceri care a conectat vânzările de dispozitive cu veniturile obținute din serviciile digitale.

În perioada conducerii sale au fost lansate și dezvoltate produse precum Apple Watch, AirPods și Vision Pro. Tot atunci, computerele Mac au trecut la utilizarea cipurilor proiectate de Apple, schimbare care a avut un rol important în evoluția tehnologică a companiei.

Mandatul lui Tim Cook a fost astfel asociat atât cu extinderea ecosistemului de produse Apple, cât și cu consolidarea serviciilor digitale și cu modificări importante ale modului în care sunt dezvoltate și produse dispozitivele companiei.

John Ternus este inginer și manager cu o experiență de lungă durată în Apple. El s-a alăturat companiei în 2001, iar din 2013 a ocupat funcția de vicepreședinte pentru inginerie hardware.

În 2021, Ternus a devenit membru al conducerii superioare a companiei, moment în care a preluat responsabilitatea pentru dezvoltarea întregii game de produse hardware Apple.

De-a lungul carierei sale în companie, el a participat la dezvoltarea unor produse precum iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și AirPods. Pregătirea sa include o diplomă în inginerie mecanică obținută la Universitatea din Pennsylvania.

Experiența acumulată în zona hardware îl plasează acum în poziția de a conduce Apple, într-o perioadă în care compania se confruntă cu schimbări importante pe piața tehnologică și cu presiuni legate de ritmul dezvoltării inteligenței artificiale.

John Ternus preia conducerea Apple într-un moment în care inteligența artificială modifică rapid industria tehnologică. Compania a fost criticată de unii investitori pentru faptul că a avansat mai lent în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale generative decât unii dintre cei mai mari competitori ai săi.

Noul CEO va avea responsabilitatea de a accelera dezvoltarea produselor Apple bazate pe inteligență artificială. În același timp, el va trebui să gestioneze lanțurile de aprovizionare și să reducă dependența companiei de producția din China.

O altă responsabilitate importantă va fi identificarea unor noi surse de creștere pentru Apple. Vânzările de iPhone și veniturile provenite din servicii continuă să aibă un rol central în activitatea companiei, iar evoluția acestora rămâne relevantă pentru direcția următoarei perioade.

Tim Cook va continua, la rândul său, să fie implicat în activitatea Apple din poziția de președinte executiv. Rolul său va include în special chestiuni legate de politica globală și relațiile companiei cu cele mai importante piețe.