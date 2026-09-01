Cât economisește un șofer la un rezervor de 50 de litri după reducerea accizei

Șoferii pot beneficia de o nouă ieftinire a motorinei în prima jumătate a lunii septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a crescut reducerea temporară aplicată accizei. Măsura este valabilă doar pentru perioada 1-15 septembrie 2026, urmând ca nivelul taxei să fie analizat din nou după expirarea acestui interval.

Ministerul Finanțelor a majorat de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei pentru motorina standard. Noul nivel se aplică în primele două săptămâni ale lunii septembrie, după ce în a doua jumătate a lunii august fusese utilizată o reducere de 20%.

Modificarea face parte din mecanismul stabilit prin Legea nr. 162/2026. Acesta permite ajustarea nivelului accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanțelor, reducerea de 25% determină o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pentru fiecare tonă.

Pentru intervalul 1-15 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard este stabilită la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Noua reducere vine după ce autoritățile au reevaluat evoluția pieței internaționale și nivelul prețurilor carburanților.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a transmis Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Diferența dintre reducerea de 20% aplicată anterior și cea de 25% stabilită pentru prima parte a lunii septembrie este cea care contează pentru prețul de la pompă în această perioadă.

Reducerea de 25% corespunde unei diminuări a accizei de aproximativ 70,1 bani pentru fiecare litru de motorină față de situația în care s-ar aplica nivelul integral al taxei.

Șoferii nu ar trebui însă să se aștepte la o reducere de 70 de bani pe litru față de prețul existent la 31 august. Motivul este că, în a doua jumătate a lunii august, acciza beneficia deja de o reducere de 20%.

Prin urmare, trecerea de la o reducere de 20% la una de 25% generează o diminuare suplimentară a accizei de aproximativ 14 bani pentru fiecare litru.

Acciza este inclusă în baza de calcul a TVA, astfel că modificarea fiscală are un efect suplimentar asupra prețului final. La cota standard de TVA de 21%, efectul total poate ajunge la aproximativ 17 bani pe litru, dacă reducerea fiscală este transmisă integral către consumator.

Cota standard de TVA de 21% se aplică din 1 august 2025, potrivit informațiilor furnizate de ANAF. Primele date observate pe piață indică deja o reducere de aproximativ 17 bani pe litru la motorină în data de 1 septembrie.

Pentru un rezervor cu o capacitate de 50 de litri, diferența dintre reducerea actuală și cea aplicată anterior poate reprezenta o economie suplimentară de aproximativ 8,5 lei la fiecare alimentare.

Calculul este raportat la trecerea de la reducerea de 20% la cea de 25%, nu la nivelul integral al accizei. În această din urmă situație, avantajul fiscal este mai mare.

Dacă acciza ar fi fost încasată integral, reducerea fiscală actuală ajunge la aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru după includerea TVA. Pentru 50 de litri, diferența depășește 42 de lei.

Aceste sume reflectă strict impactul fiscal al reducerii accizei și al TVA aferent. Prețul final de la stațiile de alimentare poate fi diferit, deoarece este influențat și de evoluția cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, cheltuielile de distribuție și politica comercială a fiecărui operator.

Măsura adoptată pentru prima parte a lunii septembrie are caracter temporar. Reducerea de 25% a accizei pentru motorina standard se aplică în perioada 1-15 septembrie 2026.

Potrivit Ministerului Finanțelor, mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 presupune o reevaluare a nivelului reducerii la fiecare două săptămâni. Astfel, procentul aplicat într-o anumită perioadă nu este menținut automat pentru intervalul următor.

Decizia pentru primele 15 zile din septembrie a fost luată după o nouă analiză a evoluției cotațiilor internaționale ale motorinei și a prețurilor înregistrate la pompă.

Ministerul Finanțelor susține că intervenția are și rolul de a limita transmiterea costurilor mai ridicate ale carburanților către sectoare precum transportul și logistica și, ulterior, către prețurile bunurilor de consum. După data de 15 septembrie, nivelul reducerii accizei poate fi modificat din nou, în funcție de evoluțiile de pe piață.