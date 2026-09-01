Decizie pentru milioane de șoferi. Acciza la motorină scade cu 25% de azi, 1 septembrie

Acciza aplicată motorinei standard va fi redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis majorarea facilității acordate în a doua jumătate a lunii august. Autoritățile susțin că măsura urmărește să diminueze presiunea asupra prețurilor carburanților, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și al scumpirilor înregistrate la pompă.

Ministerul Finanțelor majorează, începând de marți, 1 septembrie, de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard.

Măsura va fi valabilă în perioada 1-15 septembrie și a fost stabilită în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Decizia continuă intervenția aplicată în a doua jumătate a lunii august, când reducerea accizei a fost de 20%.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noul nivel a fost stabilit în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, obiectivul declarat fiind protejarea puterii de cumpărare și a stabilității economice.

Noua ajustare înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.

În consecință, pentru perioada 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Reducerea accizei nu înseamnă însă automat o diminuare identică a prețului final de la pompă, acesta fiind influențat și de evoluția cotațiilor internaționale, costurile comerciale și celelalte componente ale prețului carburanților.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că mecanismul permite ajustarea nivelului reducerii în funcție de evoluțiile înregistrate pe piața internațională.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie”, a precizat Alexandru Nazare.

Actualizarea sprijinului pentru prima jumătate a lunii septembrie are la bază evoluțiile recente de pe piața carburanților.

Conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a fost de +45,65%, în timp ce variația prețului mediu standard (VM) a ajuns la +25,45%.

Aplicarea formulei prevăzute de legislație a determinat astfel extinderea reducerii accizei până la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Ministerul Finanțelor arată că intervenția urmărește și limitarea efectelor pe care scumpirea carburanților le poate produce în restul economiei.

Costurile mai mari cu motorina afectează în special transportul și logistica, iar majorările din aceste sectoare se pot transmite ulterior în prețurile bunurilor de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 este unul dinamic, iar situația este reevaluată la fiecare două săptămâni. Prin urmare, nivelul reducerii accizei poate fi ajustat din nou pentru a doua jumătate a lunii septembrie, în funcție de evoluția indicatorilor luați în calcul.