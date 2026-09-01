Rata șomajului a scăzut în România. Peste 526.000 de persoane erau fără loc de muncă în iulie, potrivit INS

Rata șomajului în România a ajuns la 6,4% în luna iulie 2026, în formă ajustată sezonier, în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor a coborât față de iunie, însă rămâne mai ridicat decât în aceeași perioadă a anului trecut. Șomajul în rândul tinerilor continuă să se mențină la un nivel ridicat, de peste 30%.

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în luna iulie 2026, în scădere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu nivelul înregistrat în iunie.

Datele pentru luna iulie sunt provizorii, iar cele aferente lunilor aprilie, mai și iunie 2026 au fost revizuite, precizează INS.

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 526.800 de persoane în iulie.

Comparativ cu luna precedentă, numărul acestora a scăzut cu 28.700 de persoane, de la 555.500 de șomeri în iunie.

Situația este însă diferită dacă raportarea se face la anul trecut. În iulie 2025 erau estimate 484.800 de persoane fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că în iulie 2026 numărul șomerilor a fost cu aproximativ 42.000 mai mare.

Datele INS indică o diferență între rata șomajului înregistrată în rândul femeilor și cea aferentă bărbaților.

În iulie, rata șomajului în cazul femeilor a fost de 6,7%, cu 0,5 puncte procentuale peste nivelul de 6,2% înregistrat în rândul bărbaților.

Pentru persoanele adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2%. În cazul bărbaților din această categorie, indicatorul s-a situat la 5%, iar pentru femei a ajuns la 5,5%.

Șomerii cu vârste între 25 și 74 de ani au reprezentat 76,4% din numărul total al persoanelor fără loc de muncă estimat pentru luna iulie 2026.

INS atrage atenția în continuare asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor.

Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a fost de 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026.

Datele prezentate de INS arată că, în această categorie, rata a fost mai ridicată în rândul femeilor. Pentru perioada aprilie-iunie, aceasta s-a situat la 34,3%, comparativ cu 28,5% în cazul bărbaților.

Datele INS arată că rata totală a șomajului a urcat în primele luni ale anului 2026. Aceasta s-a situat la 6,3% în ianuarie și februarie și la 6,5% în martie.

În aprilie a ajuns la 6,8%, iar pentru mai și iunie valorile revizuite sunt de 6,7%, respectiv 6,8%. În iulie, indicatorul a coborât la 6,4%.

INS precizează că rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor în populația activă. Datele lunare sunt calculate în sens BIM, conform standardelor Biroului Internațional al Muncii, pe baza Anchetei asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO).