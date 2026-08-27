Șomajul crește în România: aproape 260.000 de persoane erau fără loc de muncă la finalul lunii iulie

Numărul românilor fără loc de muncă a crescut din nou în luna iulie, ajungând aproape de pragul de 260.000 de persoane. Cei mai afectați sunt locuitorii din mediul rural și persoanele trecute de 55 de ani.

La sfârşitul lunii iulie 2026, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,25%, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decât în luna anterioară. Numărul total de şomeri la finele lunii iulie 2026 a fost de 259.889 de persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 57.758 au fost şomeri indemnizaţi şi 202.131 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 1.801 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.774 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 70.823 de şomeri provin din mediul urban şi 189.066 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2026 era de 126.417 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 133.472 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (66.284), urmaţi de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (61.648), la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (14.805).

Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii iulie 2026 se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii de raportare Total, din care: 259.889 < 25 ani 26.023 Între 25 si 29 ani 14.805 Între 30 si 39 ani 43.625 Între 40 si 49 ani 61.648 Între 50 si 55 ani 47.504 Peste 55 ani 66.284

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (28,98%).

Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 33,70% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,90%, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

ANOFM va organiza în luna sptembrie 2026, 109 programe de formare profesională pentru un număr de 1.922 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum:

referent resurse umane – 173 de persoane;

operator introducere, validare și prelucrare date – 151 de persoane;

lucrător comercial – 143 de persoane; Ajutor bucătar – 132 de persoane;

lucrător în comerț – 92 de persoane; Agent de securitate – 73 de persoane;

ospătar (chelner) – 67 de persoane; Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 56 de persoane;

frizer – 53 de persoane;

manichiurist – 53 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 168 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 162 de persoane) și județul Mureș (pentru 92 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.