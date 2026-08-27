Posibile vestigii descoperite pe un șantier din București. Lucrările la linia de tramvai au fost oprite

Lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București au fost oprite după ce, în timpul săpăturilor, constructorul a descoperit mai multe ziduri care ar putea avea importanță arheologică. Primăria Capitalei anunță că specialiștii urmează să stabilească dacă este vorba despre relicve importante pentru istoria orașului și dacă acestea trebuie conservate.

Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor pentru reabilitarea șinelor de tramvai. Potrivit Primăriei Municipiului București, constructorul a întâlnit în timpul săpăturilor structuri care necesită o evaluare de specialitate înainte ca intervențiile să poată continua.

„Posibile vestigii! Este motivul penttu care am fost nevoiți să oprim şantierul de pe Str. Armand Călinescu! Aici lucram la reabilitarea şinelor de tramvai. În urma săpăturilor, constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanţă arheologică. Astfel că trebuie evaluate de specialişti”, a transmis Primăria Capitalei.

O primă verificare a fost deja realizată de o echipă a Direcției pentru Cultură a Municipiului București, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Următorul pas presupune intervenția specialiștilor de la Institutul de Arheologie. Aceștia vor efectua propriile săpături și vor analiza zidurile descoperite pe șantier.

„Urmează să vină la fața locului o echipă de la Institutul de Arheologie. Care va face propriile săpături și va evalua zidurile. Arheologii vor stabili cu exactitate dacă sunt sau nu relicve importante pentru istoria oraşului şi dacă trebuie conservate”, precizează municipalitatea.

Procedura de evaluare arheologică este estimată să dureze aproximativ trei săptămâni. Abia după analiza specialiștilor va putea fi stabilit ce se întâmplă cu structurile găsite și în ce condiții pot continua lucrările în zona respectivă.

Deocamdată, Primăria vorbește despre posibile vestigii, astfel că nu a fost confirmată încă natura sau vechimea zidurilor descoperite.

Șantierul de pe strada Armand Călinescu este inclus în Lotul 5 al programului de modernizare a infrastructurii de tramvai din Capitală.

Traseul vizat are o lungime de aproximativ 1,8 kilometri și cuprinde zonele Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr și Lizeanu, până la Intrarea Vagonului.

Lucrările pe acest lot au început în luna aprilie. Intervențiile din zona străzii Armand Călinescu rămân însă condiționate de rezultatul cercetărilor arheologice și de eventuala necesitate de conservare a structurilor descoperite.