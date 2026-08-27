Economia UE se schimbă: marile puteri pierd teren, iar România câștigă importanță

Marile economii ale Europei își pierd treptat din influență, în timp ce state precum România câștigă teren. În ultimii 20 de ani, ponderea „Celor Patru Mari” în PIB-ul UE a scăzut semnificativ, iar economiile din Europa Centrală și de Est au devenit tot mai importante.

Ponderea fiecărei țări în economia Uniunii Europene (UE) se modifică în timp, iar datele Eurostat arată schimbări importante în ultimii 20 de ani. Economia blocului comunitar rămâne dominată de câteva state mari, însă influența acestora în PIB-ul total al UE s-a redus treptat. În 2025, Germania, Franța, Italia și Spania, considerate „Cele Patru Mari Economii” ale Uniunii, reprezentau împreună 61% din PIB-ul UE, față de 67,9% în 2005 și 65,3% în 2015.

Germania rămâne, de departe, cea mai mare economie din Uniunea Europeană. În 2025, aceasta a generat 24,1% din PIB-ul total al blocului comunitar. Dintr-un PIB total al UE de 18,8 trilioane de euro, economia germană a contribuit cu aproximativ 4,5 trilioane de euro. Franța s-a situat pe locul al doilea, cu o pondere de 15,9%, urmată de Italia, cu 12%. Spania, a patra cea mai mare economie europeană, a reprezentat 9% din PIB-ul UE.

Pe locul următor s-au clasat Țările de Jos, cu o pondere de 6,2%. Toate celelalte state membre au contribuit individual cu mai puțin de 5% la economia Uniunii Europene. Polonia s-a apropiat cel mai mult de acest prag, cu 4,9%, în timp ce Belgia a avut o pondere de 3,4%. Suedia și Irlanda au contribuit fiecare cu câte 3,2% la PIB-ul UE.

România s-a numărat, de asemenea, printre economiile cu o contribuție de cel puțin 2%, având o pondere de 2% din PIB-ul total al Uniunii Europene. Austria a reprezentat 2,7%, iar Danemarca 2,2%. În schimb, 15 state membre au avut o pondere individuală mai mică de 2%, contribuind împreună cu doar 11,2% la economia UE.

Cehia a reprezentat 1,8% din PIB-ul european, Portugalia 1,6%, Finlanda 1,5%, Grecia 1,3%, iar Ungaria 1,2%. La polul opus s-au aflat cele mai mici economii ale Uniunii, precum Malta, cu o pondere de doar 0,1%, și Cipru, Letonia și Estonia, fiecare cu aproximativ 0,2%.

Compararea datelor din 2005 și 2025 arată că unele dintre cele mai mari economii europene au pierdut teren în raport cu restul Uniunii. Italia și Franța au înregistrat cele mai importante scăderi. Ponderea Italiei în PIB-ul UE a coborât de la 15,6% în 2005 la 12% în 2025, ceea ce reprezintă un declin de 3,6 puncte procentuale.

Franța a pierdut, la rândul său, 2,5 puncte procentuale, ponderea sa scăzând de la 18,4% la 15,9%. Spania și Grecia au înregistrat fiecare o diminuare de 0,7 puncte procentuale. În cazul Greciei, însă, impactul a fost mai vizibil raportat la dimensiunea economiei, ponderea acesteia reducându-se de la 2% la 1,3%.

Germania a rămas relativ stabilă în raport cu economia totală a Uniunii Europene, înregistrând în ultimii 20 de ani doar o scădere ușoară a ponderii sale, de 0,1 puncte procentuale. Evoluția generală arată însă că, deși marile economii continuă să domine PIB-ul UE, contribuția lor cumulată s-a redus, ceea ce indică o creștere treptată a importanței economice a altor state membre.

Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a ponderii în PIB-ul total al Uniunii Europene în ultimii 20 de ani. Contribuția economiei poloneze a urcat de la 2,6% în 2005 la 4,9% în 2025, ceea ce reprezintă un avans de 2,3 puncte procentuale. Având în vedere dimensiunea economiei sale, această evoluție este una remarcabilă și arată creșterea constantă a importanței Poloniei în economia europeană.

Irlanda și România au înregistrat, la rândul lor, creșteri de peste un punct procentual în aceeași perioadă. Ponderea Irlandei în PIB-ul total al UE a crescut cu 1,4 puncte procentuale, iar cea a României cu 1,2 puncte procentuale. Deși contribuția acestor economii la totalul Uniunii Europene rămâne mai redusă comparativ cu marile state membre, evoluția lor evidențiază un ritm de creștere superior celui înregistrat de alte economii europene.

Și alte state au reușit să își mărească ponderea în economia UE. Cehia a crescut de la 1,2% în 2005 la 1,8% în 2025, în timp ce Bulgaria și-a dublat ponderea, de la 0,3% la 0,6%. Aceste evoluții arată că, în ultimele două decenii, structura economiei europene s-a modificat treptat, iar unele state din Europa Centrală și de Est au câștigat teren.

Schimbări importante au avut loc și în ultimul deceniu, între 2015 și 2025. Franța a pierdut 2 puncte procentuale din ponderea sa în PIB-ul total al Uniunii Europene, iar Italia a înregistrat o scădere de 1,5 puncte procentuale. Germania a consemnat, de asemenea, un recul de un punct procentual, ponderea economiei sale reducându-se de la 25,1% la 24,1%.

În același timp, Polonia a continuat să aibă cea mai bună evoluție și în această perioadă, cu o creștere de 1,4 puncte procentuale între 2015 și 2025. Datele arată că economia poloneză a crescut constant și și-a mărit treptat contribuția la PIB-ul total al Uniunii Europene.

Totuși, aceste comparații se referă la dimensiunea totală a economiilor și nu țin cont de numărul locuitorilor. PIB-ul reflectă, în principal, mărimea generală a economiei unei țări și nu oferă informații directe despre nivelul de prosperitate al populației. De asemenea, evoluția ponderii unei țări în PIB-ul UE nu indică automat modificările PIB-ului pe cap de locuitor.

Pentru compararea nivelului de trai dintre statele membre este utilizat frecvent PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în standardul puterii de cumpărare, deoarece costul vieții diferă semnificativ de la o țară la alta. În același timp, și salariile medii brute anuale variază considerabil în Europa, ceea ce evidențiază diferențele economice și de venit existente între statele Uniunii Europene.