Risc ridicat de recesiune în România. Analiștii CFA avertizează că economia va continua să stagneze

Încrederea analiștilor financiari în economia României s-a îmbunătățit în luna iulie, pe fondul confirmării ratingului „investment grade” al țării, însă perspectivele economice rămân fragile. Asociația CFA România avertizează că economia va continua să stagneze, iar riscul de recesiune se menține ridicat. Analiștii se așteaptă, totodată, la deprecierea leului, la creșterea datoriei publice și la o inflație de peste 6% în următoarele 12 luni.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în iulie cu 6,7 puncte și a ajuns la 44,2 puncte.

Evoluția a fost susținută atât de îmbunătățirea percepției asupra situației actuale, cât și de așteptările privind perioada următoare.

„Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut (cu 6,7 puncte) în luna iulie, la valoarea de 44,2 puncte. Indicatorul condiţiilor curente s-a majorat cu 8,1 puncte până la valoarea de 36,9 puncte, iar cel al anticipaţiilor a crescut cu 6,1 puncte, atingând valoarea de 47,9 de puncte”, arată Asociaţia CFA România într-un comunicat de presă.

În ciuda revenirii indicatorului de încredere, estimările privind creșterea economică din 2026 au rămas în jurul valorii de 0%. Potrivit organizației, această situație indică menținerea unui risc ridicat de recesiune.

Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, explică îmbunătățirea încrederii prin confirmarea ratingului de țară din categoria recomandată investițiilor.

În același timp, anticipațiile privind inflația, cursul valutar și dobânzile au cunoscut o evoluție mai favorabilă. Riscurile pentru economie nu au dispărut însă.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna iulie, în contextul confirmării rating-ului investment grade al României de către agenţiile de rating. Consistent cu îmbunătăţirea încrederii în economie s-au îmbunătăţit semnificativ şi anticipaţiile inflaţioniste. În acelaşi sens au mers şi anticipaţiile de evoluţie a cursului de schimb şi a ratelor de dobândă. Însă economia va continua să stagneze, riscul de recesiune rămânând actual”, a declarat Adrian Codirlaşu.

Așteptările privind evoluția prețurilor s-au îmbunătățit comparativ cu sondajul anterior.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, respectiv august 2027, a coborât la 6,32%.

Totodată, 90% dintre participanții la sondaj estimează că rata inflației va scădea în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.

Majoritatea covârșitoare a analiștilor participanți la sondaj se așteaptă la o depreciere a monedei naționale.

Mai exact, 84% anticipează că leul se va deprecia în raport cu euro în următoarele 12 luni. Restul de 16% estimează o stagnare a cursului.

Pentru orizontul de șase luni, valoarea medie anticipată este de 5,2901 lei pentru un euro.

Comunicatul furnizat menționează și estimarea pentru cursul EUR/RON la 12 luni, însă valoarea numerică aferentă acesteia nu apare în text.

Analiștii CFA au fost întrebați și despre perspectivele pieței rezidențiale din marile orașe.

Un procent de 69% dintre participanți anticipează că prețurile proprietăților rezidențiale vor stagna în următoarele 12 luni, în timp ce 21% se așteaptă la scăderi.

În același timp, 74% consideră că prețurile actuale ale locuințelor sunt supraevaluate. Numai 11% dintre respondenți apreciază că acestea se află la un nivel corect.

Estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 s-a îmbunătățit ușor față de sondajul precedent.

Valoarea medie anticipată este de 6,2% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale sub estimarea anterioară.

Presiunile asupra finanțelor publice rămân însă importante. Analiștii estimează că datoria publică, raportată la PIB, va urca la 63% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, sondajul din această lună a inclus și o întrebare referitoare la evoluția prețului petrolului.

Participanții estimează pentru următoarele 12 luni un preț mediu de 87 de dolari pe baril pentru petrolul Brent.

CFA România subliniază însă că incertitudinea privind această prognoză rămâne extrem de ridicată.

Sondajul privind Indicatorul de Încredere Macroeconomică este realizat lunar de Asociația CFA România de peste 15 ani și urmărește anticipațiile analiștilor financiari referitoare la evoluția economiei românești pe un orizont de un an. La cercetare participă membri ai Asociației CFA România și candidați pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.