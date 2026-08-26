Patriarhul Daniel a transmis un mesaj la început de an școlar: Se continuă şi anul acesta tradiţia Bisericii de a ajuta copiii din familiile defavorizate

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis marți un mesaj cu ocazia începerii anului școlar 2026-2027, în care a vorbit despre rolul educației creștine, importanța familiei și contribuția orei de Religie la formarea elevilor.

Întâistătătorul BOR a afirmat că elevii și tinerii reprezintă daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică și popor. Potrivit acestuia, disciplina contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității și propune elemente de morală aplicată considerate necesare pentru sănătatea spirituală atât a persoanei, cât și a comunității.

La începutul noului an școlar, Patriarhul Daniel i-a binecuvântat pe elevi și părinți, precum și pe învățători și profesori. El i-a îndemnat să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, conform informațiilor publicate de Basilica.

În mesajul său, Patriarhul a făcut referire și la învățătura creștină privind apropierea copiilor de Dumnezeu. El a subliniat că, în familia creștină, credința este trăită și transmisă prin rugăciune, ca expresie a iubirii față de Dumnezeu, dar și prin fapte bune, ca formă de iubire față de semeni.

„La începutul anului şcolar 2026 – 2027, îi binecuvântăm pe elevi şi părinţi, învăţători şi profesori, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să cultive valorile credinţei în familie, în biserică, în şcoală şi în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: ‘Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia’. În familia creştină, credinţa se trăieşte şi se transmite prin rugăciune, ca iubire faţă de Dumnezeu, şi prin fapte bune, ca iubire faţă de semeni. Copiii şi tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor. Prin educaţia lor creştină, ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, adică sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei opt sfinţi din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu”, a transmis Preafericitul Daniel, potrivit sursei menționate.

Patriarhul BOR a subliniat că, în mediul școlar, valorificarea specificului formativ al educației religioase este relevantă pentru realizarea unei educații integrale a elevului.

Potrivit mesajului transmis, documentele educaționale internaționale pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală. În acest context, disciplina Religie nu ar avea ca obiectiv exclusiv însușirea de cunoștințe, ci și dezvoltarea unor abilități și comportamente, precum și formarea unor atitudini și valori.

„În acord cu documentele educaţionale internaţionale, care pun accent pe importanţa cultivării valorilor în şcoală, elementele de conţinut ale disciplinei şcolare Religie nu sunt centrate numai pe însuşirea de cunoştinţe, ci şi pe dobândirea de abilităţi şi comportamente, atitudini şi valori”, a explicat Patriarhul BOR.

Patriarhul Daniel a menționat și colaborarea dintre parohii și școli. Prin intermediul acesteia, Biserica Ortodoxă continuă și în anul școlar 2026-2027 tradiția de sprijinire a copiilor proveniți din familii defavorizate. Ajutorul acordat acestor elevi constă în oferirea de ghiozdane, rechizite școlare și haine.