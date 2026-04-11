În ciuda conflictelor care afectează regiunea, simbolul Învierii își continuă drumul, amintind de puterea credinței de a depăși momentele dificile și pregătindu-se să ajungă și în România.

Ansamblul religios, format din trei mari construcții – Bazilica Patimilor Domnului, cu Paraclisul Aflării Sfintei Cruci, Rotonda și Biserica Învierii lui Hristos – a fost redeschis în Joia Mare, după 40 de zile de restricții impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în România, conform tradiției, în seara Sâmbetei Mari, cu doar câteva ore înainte de slujba de Înviere. Și în 2026, delegația Patriarhiei Române este așteptată să aducă lumina în aceeași zi, cu o cursă specială organizată în Sâmbăta Mare, în baza unui acord realizat cu sprijinul autorităților române și israeliene.

Conform reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, delegația română a primit toate aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim în România.

Arhimandritul Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, va aduce la București Sfânta Lumină de la Ierusalim, aceasta urmând să fie oferită delegaților eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române prezenți la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu, citat, luni, de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Ulterior, arhimandritul a precizat că există speranța ca situația din regiune să nu se deterioreze, astfel încât această misiune considerată o mare binecuvântare pentru ortodocșii români să fie dusă la bun sfârșit.

Sfânta Lumină este adusă anual în România începând din 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. După sosirea în țară, aceasta este distribuită de delegații din toate eparhiile către parohiile din România și Republica Moldova.

Ulterior, Sfânta Lumină este adusă la Catedrala Patriarhală, unde este întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul unei ceremonii speciale.

Zona Orașului Vechi din Ierusalim rămâne închisă în contextul conflictului dintre Iran și Israel, izbucnit după intervenția militară lansată de SUA și Israel în urmă cu aproape două luni. Potrivit The Times of Israel, procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricționat.

În aceste condiții, ceremonia de primire a Sfintei Lumini de sâmbătă se desfășoară diferit față de anii precedenți, sub măsuri speciale de securitate și cu acces limitat.

„Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (n.r.: în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta către destinațiile lor ortodoxe”, a explicat părintele Ioan Meiu.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.