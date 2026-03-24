Statul Israel face demersurile necesare pentru a facilita aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim în România cu ocazia sărbătorii Paștelui, în pofida dificultăților generate de situația de securitate din regiune.

Mesajul a fost transmis marți, 24 martie, de Ambasada Israelului în România, care a precizat că pregătirile logistice sunt deja în desfășurare și că autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții religioase.

Ambasadorul Lior Ben Dor a arătat că aceste măsuri sunt adoptate în contextul provocărilor create de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim.

El a subliniat că instituțiile implicate încearcă să garanteze continuitatea unei tradiții vechi și importante pentru credincioși. Totodată, Ambasada României în Israel și Ministerul Afacerilor Externe au fost informate cu privire la aceste demersuri.

Diplomația israeliană a reiterat angajamentul ferm al statului pentru protejarea locurilor sfinte și pentru garantarea libertății religioase a tuturor comunităților.

În același mesaj, reprezentanții ambasadei și-au exprimat dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte alături de milioane de credincioși din România, subliniind importanța simbolică a acestui moment în contextul sărbătorilor pascale.

„Statul Israel face toate demersurile necesare pentru a facilita aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim în România cu ocazia sărbătorii de Paște. Dl Ambasador Lior Ben Dor: „În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri.” Israel își reafirmă angajamentul ferm față de protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile. Ambasada noastră își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”, este mesajul transmis marți, 24 martie, de către Ambasada Israelului în România.

Pe fondul tensiunilor militare, mai multe evenimente religioase tradiționale au fost anulate sau amânate. Procesiunea din Duminica Floriilor, care ar fi trebuit să aibă loc în Săptămâna Mare, pe 29 martie, nu va mai fi organizată anul acesta în Ierusalimul de Est.

Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, a transmis că procesiunea tradițională care se desfășura, în mod obișnuit, de la Muntele Măslinilor spre Ierusalim a fost anulată și va fi înlocuită cu un moment de rugăciune pentru oraș, într-un loc ce urmează să fie stabilit.

De la declanșarea bombardamentelor dintre Israel și Statele Unite asupra Iranului, Biserica Sfântului Mormânt și alte locuri sfinte au rămas închise, ceea ce a dus inclusiv la anularea celebrării Postului Mare la Ierusalim. În mod obișnuit, mii de pelerini, creștini palestinieni și turiști participau la procesiunea de Florii, într-o atmosferă festivă, dar în același timp marcată de o prezență consistentă a forțelor de ordine israeliene.

Patriarhul latin a făcut apel la credincioși să se unească într-o rugăciune comună programată pe 28 martie, pentru „pace şi serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului”.

Tot în contextul insecurității persistente, Liturghia Crismei, programată în mod obișnuit în Joia Mare, pe 2 aprilie, a fost amânată pentru o dată ulterioară, urmând să fie reprogramată de îndată ce situația o va permite. Patriarhul Pizzaballa a avertizat că restricțiile determinate de conflict și evoluțiile recente nu indică o îmbunătățire iminentă a situației.

Un incident petrecut pe 20 martie a amplificat îngrijorările. Un fragment provenit dintr-o rachetă iraniană interceptată a lovit acoperișul Patriarhiei Ortodoxe Grecești din Ierusalim, situată în apropierea Bisericii Sfântului Mormânt, fără a provoca victime.

În acest context, liderul religios a transmis că duritatea acestor vremuri de război aduce o povară suplimentară, întrucât credincioșii nu pot celebra Paștele împreună, așa cum și-ar dori.

El a adăugat că această situație reprezintă o nouă rană într-un conflict deja dureros, însă i-a îndemnat pe credincioși să nu renunțe la rugăciune și la speranță, chiar dacă nu se pot aduna în mod obișnuit pentru celebrarea sărbătorilor religioase.

„Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune”, a mai spus Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa.