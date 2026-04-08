Sfânta Lumină de la Ierusalim, Israel, va fi adusă în România, la București, cu un avion special, în Sâmbăta Mare, după ce s-au obținut aprobări cu ajutorul autorităților din România și Israel.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a explicat pentru Basilica.ro că delegația română a primit toate aprobările necesare pentru a aduce Lumina în țară. El a spus că, datorită intervenției Ambasadei României în Israel, au primit un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, pentru Sâmbăta Mare. Părintele speră ca situația să nu se înrăutățească și să poată duce la capăt această misiune importantă pentru credincioșii ortodocși români.

Despre ceremonia de sâmbătă, el a explicat că va fi diferită față de anii trecuți. A precizat că, anul acesta, doar Patriarhul Teofil al III-lea va coborî în Sfântul Mormânt, însoțit de câțiva slujitori. Potrivit spuselor sale, Sfânta Lumină va fi împărțită fie direct de la Sfântul Mormânt, fie de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care au reușit să organizeze zboruri către țările lor.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe Israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină. Sperăm să nu escaladeze situația și să putem duce la bun sfârșit această frumoasă misiune și mare binecuvântare pentru ortodocșii români. Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (n.r. în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt, ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta, către destinațiile lor ortodoxe”, a declarat părintele Ioan Meiu.

Zona veche a orașului Ierusalim este încă închisă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este limitat.

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România, începând din 2009, de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. După ce ajunge în țară, Lumina va fi împărțită de reprezentanți din toate eparhiile către bisericile din România și Republica Moldova. La final, Sfânta Lumină va fi dusă la Catedrala Patriarhală, unde va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel printr-o ceremonie specială.

Cu ocazia Învierii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj românilor de pretutindeni, în care a vorbit despre importanța Învierii Domnului și despre nevoia de a fi uniți și de a ne ajuta unii pe alții. El îi îndeamnă pe credincioșii ortodocși să fie mai buni, să trăiască în pace și să facă fapte bune, atât în familie, cât și în societate. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reamintit tuturor că Paștele este o sărbătoare a bucuriei, a păcii, a iertării și a apropierii dintre oameni, fie că este vorba despre familie sau comunitate.

Acesta a reamintit faptul că Paștele este cea mai importantă sărbătoare deoarece simbolizează victoria vieții asupra morții și stă la baza credinței creștine ortodoxe. Învierea Domnului nu înseamnă doar întoarcerea la viața de zi cu zi, ci trecerea la o viață veșnică, fără suferință, a punctat el.