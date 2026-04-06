Israel a lansat luni un atac asupra complexului petrochimic de la Asaluyeh, parte a zăcământului South Pars, considerat unul dintre cele mai importante active energetice ale Iran.

Lovitura a fost confirmată de autoritățile de la Teheran și descrisă de oficialii israelieni drept una strategică, cu impact economic major.

„Armata israeliană a lovit cu forţă cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Asaluyeh, o ţintă cheie care asigură circa jumătate din producţia petrochimică a ţării”

Zona Asaluyeh este amplasată în apropierea uriașului zăcământ de gaze South Pars, exploatat în comun de Iran și Qatar.

Această infrastructură reprezintă un pilon central al industriei energetice iraniene, asigurând o mare parte din producția și exporturile petrochimice ale țării.

Potrivit agenției iraniene Tasnim, atacurile au vizat inclusiv companiile care furnizează utilități esențiale — electricitate, apă și oxigen — ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie în întregul complex. În schimb, compania Pars ar fi scăpat fără avarii majore.

Atacul de la Asaluyeh vine după o serie de lovituri recente asupra infrastructurii energetice iraniene.

În martie, Israel a vizat același zăcământ South Pars și facilitățile de procesare din zonă, iar răspunsul Iran a inclus atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective energetice israeliene și din regiunea Golfului.

De asemenea, în weekend, lovituri aeriene israeliano-americane au vizat complexul petrochimic din Mahshahr.

„Cele două uzine, care furnizează 85% din exporturile petrochimice ale Iranului, sunt acum scoase din funcţiune”

Situația devine și mai tensionată în contextul atacurilor din apropierea centralei nucleare de la Bushehr.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis un avertisment sever, după ce mai multe lovituri au fost raportate în proximitatea instalației.

Directorul general Rafael Grossi a declarat:

„activitatea militară continuă în apropierea BNPP – o centrală în funcțiune, cu cantități mari de combustibil nuclear – ar putea provoca un accident radiologic grav, cu consecințe dăunătoare pentru oameni și mediu în Iran și dincolo de granițele țării”

Potrivit evaluărilor agenției, unul dintre proiectile a căzut la doar 75 de metri de perimetrul centralei, fără a provoca însă avarii directe instalației.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran marchează o nouă etapă în escaladarea conflictului regional, cu implicații majore atât pentru piața globală a energiei, cât și pentru securitatea nucleară.

În condițiile în care instalații strategice sunt scoase din funcțiune, iar riscurile radiologice cresc, impactul ar putea depăși rapid granițele regiunii și ar putea afecta echilibrul energetic la nivel mondial.